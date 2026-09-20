Lovitură pentru Farul! Ce riscă Denis Alibec după cartonașul roșu văzut în conflictul cu Daniel Armstrong

Dinamo - Farul, din etapa a 10-a din SuperLiga, are o miză deosebită. Elevii lui Nuno Campos doresc să urce, din nou, pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, formația de la malul mării țintește cimentarea locului de play-off.

Ce riscă Denis Alibec după cartonașul roșu din Dinamo - Farul

Așa cum era de așteptat, fanii au venit în număr mare pe cel mai mare stadion al țării. Este pentru prima oară când Arena Națională găzduiește un duel al lui Dinamo în actuala stagiune.

Tensiunea nu a fost resimțită doar în tribune, ci și pe stadion. La pauza duelului, când scorul arăta 2-0 pentru „câini”, Denis Alibec a intrat într-un conflict cu Raul Opruț.

Potrivit primelor informații, atacantul Farului l-a lovit cu capul pe Raul Opruț. Văzând cele întâmplate, Marian Barbu a decis să îi acorde cartonașul roșu lui Denis Alibec, pe când Daniel Armstrong, cel care a sărit la harță, a „scăpat” doar cu galben.

În urma eliminării, Daniel Alibec va fi încadrat la „loviri și alte acte violente” și va fi chemat de către comisiile competente. Atacantul riscă o suspendare între 4 și 8 etape.

Totuși, având în vedere că nu este recidivist, căpitanul „marinarilor” poate primi suspendarea minimă de 4 etape. De menționat este că factorul diferențiator poate fi făcut de către raportul observatorului de pe Arena Națională.