Mihai Stoica a fost convins de Gigi Becali: "Dacă se întâmplă asta, mă întorc la FCSB"

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Deranjat de valul de critici venit din partea lui Gigi Becali, Mihai Stoica a decis să părăsească FCSB, clubul la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei e conducător și la care a avut cele mai mari performanțe. Gigi Becali, reacție după plecarea lui Mihai Stoica la FCSB: "Eu am insistat să rămână" Gigi Becali a confirmat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB. Deși spune că a încercat să-l convingă să se răzgândească, patronul clubului nu a avut succes. Totuși, a obținut o promisiune din partea lui MM referitoare la posibilul moment al întoarcerii. "Am vorbit cu Meme, bineînțeles că m-a sunat, înainte să ia decizia, e adevărat. Da, a spus că nu mai vrea să rămână la FCSB și vrea o perioadă de liniște. Bineînțeles că eu am insistat, i-am spus: 'Băi Meme, băi nu… dăm satisfacție la dușmanii tăi, știi câți dușmani ai, de ce să le dăm?'. Dar el mi-a răspuns foarte frumos, foarte înțelept, am fost impresionat. Eu am luat-o pe calea credinței, mi-a zis Meme: 'Nu mă mai interesează pe mine de ce zic ăia, ăia, dușmani, ne dușmani'. Am fost foarte impresionat… mi-a plăcut foarte mult cum mi-a spus", a explicat Gigi Becali, la Fanatik.

Mihai Stoica ar fi promis că revine dacă FCSB câștigă titlul Ulterior, Becali a susținut că Mihai Stoica ar fi de acord cu o revenire la FCSB în cazul în care echipa câștigă titlul de campioană în acest sezon. La finalul turului din sezonul regulat, formația roș-albastră ocupă locul 8, cu 12 puncte sub primele clasate Craiova și Dinamo. "Deci a fost așa… o despărțire doar din punct de vedere al activităților de la club, dar o să se întoarcă înapoi. Și i-am zis: 'Băi Meme, fii atent: dacă iau campionatul te întorci înapoi!'. Și n-a vrut să-mi răspundă și i-am zis de vreo 4-5 ori. Și după aia mi-a zis: 'Bine… bine domne, mă întorc înapoi dacă iei campionatul'. „Bă, e promis că te întorci înapoi dacă iau campionatul?” „Da, domne, promit că mă întorc înapoi dacă iei campionatul”. Îl lăsăm să se odihnească, da, vin și sărbătorile și vedem după aceea, de la anul!", a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali: "Știam că MM o să plece! Dar sunt convins și că se va întoarce" Deși l-a criticat public pe Mihai Stoica și a dat afară mai mulți apropiați ai președintelui Consiliului de Administrație, Gigi Becali are acum cuvinte frumoase la adresa celui care de astăzi nu mai ocupă o funcție la FCSB. "Meme va rămâne pe viață prietenul meu, am trecut prin atâtea împreună, eu consider că este doar o despărțire temporară în ceea ce privește fotbalul. Mi-a spus că și el e obosit, a fost o perioadă foarte grea, l-am înțeles… I-am zis: 'Băi Meme, nu pleca', am insistat, am insistat, dar nu… n-a vrut! Pur și simplu n-a vrut. A fost o discuție de câteva minute, o discuție foarte frumoasă, mi-a plăcut mult ce mi-a zis… Eu sunt convins că se va întoarce înapoi la FCSB. Ce să faci, mergem înainte… și nu ne dorim decât să facem performanță și să ne batem la titlu. Dar v-am zis, mi-a promis că dacă luăm titlul se întoarce. Eu știam c-o să plece. Adică, așa, nu știu, îmi spunea mie… na, ne știm de atâția timp și bănuiam că o să plece. Dar sunt convins și că se va întoarce!", a mai spus Gigi Becali.

Ce va face Mihai Stoica după plecarea de la FCSB: "Acolo mă văd!" Sosit în 2002 pentru prima dată la formația roș-albastră, Mihai Stoica anticipa, anul trecut, că finalul carierei de conducător se apropie de final. Într-un interviu acordat în aprilie 2025, MM anunța că plănuiește să rămână în rolul de analist TV și după încheierea conturilor cu FCSB. Stoica se arăta convins că rolul de analist TV i se potrivește de minune și dădea asigurări că în această postură "nu riscă niciodată să își piardă credibilitatea". "Sunt foști fotbaliști care urăsc fotbalul, care nu se uită după ce s-au lăsat. Dar Dumnezeu asta mi-a dat mie: un dream job. Eu și acum abia aștept să mă uit la meciuri! Chiar dacă e Buzău - Galați, abia aștept! L-am disperat pe Gică Popescu, care mă întreba în închisoare: 'De ce te uiți la Chiajna cu Astra? De ce?!'. Sunt mulți care au fost deranjați că vin aici (n.r - la TV, în calitate de analist) și reprezint clubul. Eu nu spun decât ce gândesc. N-am cum să neg evidența vreodată pentru că m-aș face de râs. Voi renunța în curând la meseria asta (n.r - cea de conducător), nu știu dacă peste un an, cinci sau zece, pentru că sunt prea mulți. Dar în televiziune mă văd! Și mă văd în continuare pentru că m-am pregătit pentru asta. AIci nu pot fi prins în ofsaid. Pot să greșesc, dar nu risc vreodată în viața mea să-mi pierd credibilitate. Eu nu mă pot uita în oglindă dacă încep să mint. Eu nu sunt mincinos!", spunea Mihai Stoica, la SportCast cu Sile. Mihai Stoica a avut un discurs similar și în luna septembrie a acestui an, când confirma că planul a rămas același. "Mă voi îndrepta spre televiziune (n.r - după încheierea carierei de conducător). Îmi place și cred că sunt foarte bine pregătit pentru asta. Pentru că am cunoștințe, plus că sunt extrem de preocupat de meseria mea. Nu există să fie un meci la TV și să aleg să fac altceva, în loc să mă uit la meci. Orice meci! Absolut orice meci! Îl am martor pe Gică Popescu, pe care l-am îmbolnăvit în perioada în care am fost amândoi lipsiți de libertate, fiindcă nu înțelegea cum mă pot uita la toate meciurile. Nu numai că mă uit la Botoșani cu Csikszereda, să spunem, mă uit și la Chindia cu Slobozia, la liga a doua. Mă uit la toate meciurile. Niciodată n-o să mă vedeți în restaurant, mai ales dacă e vreun meci la televizor, niciodată n-o să mă vedeți făcând sport când se joacă vreun meci, pentru că îmi respect mult prea mult meseria", declara Mihai Stoica, într-un interviu pentru APS Media.

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