Fostul finanțator de la Dinamo consideră că Gigi Becali greșește prin îndepărtarea oficialului și speră ca patronul roș-albaștrilor să revină asupra deciziei.

Cristi Borcea speră ca Gigi Becali să se răzgândească

Borcea a vorbit în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro și a transmis că plecarea lui Mihai Stoica ar reprezenta o pierdere importantă pentru FCSB. Fostul conducător din Ștefan cel Mare îl consideră pe MM un oficial cu o experiență greu de înlocuit în fotbalul românesc.

„Sper să se răzgândească, ar fi cea mai mare pierdere pentru Steaua (n.r - FCSB). Mihai cred că este cel mai bun conducător din fotbalul românesc! Eu sunt de părere că Gigi ar fi o greșeală foarte mare. Eu cred că până la urmă trebuie să ajungă la un numitor comun și să continue amândoi”, a spus fostul conducător al lui Dinamo, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Mihai Stoica și FCSB. Cum au arătat roș-albaștrii sub comanda lui „MM” în ultimele două decenii

„MM” a ajuns pentru prima dată la club în vara anului 2002, după o perioadă de aproximativ zece ani la Oțelul Galați. A ocupat inițial funcția de președinte, iar ulterior a devenit director general. Primul mandat s-a încheiat în 2007, după un conflict cu Gigi Becali.

În acea perioadă, echipa a câștigat două titluri consecutive, în 2005 și 2006, precum și Supercupa României din 2006. Cel mai important rezultat european a venit în sezonul 2005-2006, când FCSB a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA.

După plecarea din Ghencea, Mihai Stoica a ajuns la Unirea Urziceni, unde a colaborat cu Dan Petrescu. Cei doi au construit o echipă care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009 și a evoluat ulterior în grupele Champions League.

Pe 19 noiembrie 2010, „MM” s-a întors la clubul lui Gigi Becali. Au urmat noi plecări și reveniri, iar din 2016 a devenit din nou unul dintre oamenii cu cele mai importante responsabilități din conducere. Pe 25 aprilie 2023, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație.

Pe scurt, Mihai Stoica a fost asociat cu șapte titluri de campion, trei Supercupe ale României, două Cupe și două Cupe ale Ligii. În ultimii ani, echipa a câștigat campionatul în 2024 și 2025 și a ajuns în optimile Europa League în sezonul 2024-2025.