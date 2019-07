FCSB s-a mai despartit de un jucator! Al 9-lea fotbalist plecat de la echipa ros-albastra in aceasta vara; Becali l-a trimis imprumut la Poli Iasi

FCSB i-a trimis Politehnicii Iasi un fotbalist.

FCSB a mai imprumutat un jucator. Ros-albastrii l-au cedat sub forma de imprumut pe mijlocasul Ovidiu Horsia (18 ani) la Poli Iasi. Horsia a jucat in sezonul trecut la Academica Clinceni si a avut o contributie importanta la promovarea echipei in prima liga.

Ovidiu Horsia a jucat 28 de meciuri si a marcat 5 goluri in sezonul trecut pentru Academica Clinceni, iar in sezonul 2019/20 va avea sansa de a evolua in Liga I.

Horsia, al 9-lea fotbalist de care se desparte FCSB in aceasta vara



FCSB s-a despartit in total de 9 fotbalisti in aceasta vara.

Adrian Stoian, Raul Rusescu, Florentin Matei si Filipe Teixeira au plecat liberi, in timp ce Romario Benzar si Junior Morais au fost vanduti la Lecce, respectiv Gaziantep Gazisehir.

Gabriel Simion a fost imprumutat la Astra, iar Ianis Stoica la Petrolul.