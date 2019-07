Revenire surpriza in Liga 1 a unui fost mijlocas de la FCSB! Cu cine negociaza Nicandro Breeveld

Mijlocasul surinamez Nicandro Breeveld (32 de ani) este pe cale sa se intoarca in fotbalul romanesc.

Nicandro Breeveld (32 de ani) ar putea reveni in urmatoarele zile in Liga 1. Mijlocasul surinamez, care a mai evoluat la Gaz Metan Medias, Pandurii si FCSB, se afla in negocieri cu Poli Iasi.

Breeveld, care a jucat 57 de meciuri pentru FCSB si a cucerit 3 titluri ale Ligii I, bifand si 20 de meciuri in cupele europene, discuta cu formatia ieseana, antrenata de Mihai Teja.

Fotbalistul a evoluat ultima data la Al Markhiya, din Qatar.

In varsta de 32 de ani, Breeveld are acum o cota de 350.000 euro. Valoarea sa maxima a fost de 1.800.000 euro, atinsa in 2014, pe cand evolua la FCSB.

