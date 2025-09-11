Universitatea Craiova e prima clasată cu 20 de puncte (șase victorii, două remize), în timp ce Rapid îi suflă în ceafă de pe locul secund cu 18 puncte (cinci victorii, trei remize).



FCSB (locul 13), campioana en-titre, și CFR Cluj (locul 14), vicecampioana României, se situează în fundul clasamentului cu același total de șase puncte înregistrate până în clipa de față, șase.



Surpriză! Costel Pantilimon a numit principala favorită la câștigarea Superligii: ”Este o forță, o să vedeți”



Fostul internațional român Costel Pantilimon a afirmat că, deși traversează un moment dificil și ocupă o poziție modestă în clasament, FCSB rămâne una dintre forțele SuperLigii și principala candidată la cucerirea titlului.

În opt etape, formația dirijată de Elias Charalambous a învins-o doar pe Petrolul Ploiești cu 1-0 la mijlocul lui august, pe ”Ilie Oană”. În rest, a însemnat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



”FCSB își revine, a arătat că își revine și mi se pare o forță. Și cred că va fi una, dacă nu chiar principala candidată la câștigarea campionatului”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.



Forma modestă a lui FCSB din campionat a fost influențată în principal de cupele europene. Ieșiți din preliminariile UEFA Champions League încă din al doilea tur, roș-albaștrii și-au asigurat prezența în faza principală UEFA Europa League.



Cum arată clasamentul SuperLigii

