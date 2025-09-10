Selecționata lui Mircea Lucescu a început cu stângul parcursul din preliminarii, cedând pe teren propriu în fața Bosniei (0-1). A urmat succesul așteptat cu San Marino (5-1), înfrângerea în fața Austriei (1-2), victoria clară cu Cipru (2-0) și, în cele din urmă, remiza de la Nicosia, scor 2-2.



Verdict sumbru despre calificarea la CM 2026



Costel Pantilimon, care a strâns în timpul carierei sale 27 de selecții la prima reprezentativă a României, este de părere că naționala are șanse reduse de a prinde calificarea la Campionatul Mondial din 2026, în lumina rezultatelor modeste înregistrate în actualele preliminarii ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.



”Șanse? Greu în momentul de față. E clar că în acest moment ai o singură variantă. Să câștigi tot ce ți-a rămas până acum și să depinzi de ceilalți. Și e destul de complicat. Prima repriză a fost cum a fost, a doua nu a fost cea mai strălucită. Din păcate, vorbim cu regret. Se crease o atmosferă bună la echipa națională după European și Liga Națiunilor.



Păcat că nu am reușit să continuăm forma bună de acolo, toți am plecat cu speranțe foarte mari în acest drum al preliminariilor. În momentul de față e foarte greu să mai sperăm la o calificare prin preliminarii. Poate ne oferă ceva în plus acea clasare în Liga Națiunilor, dar nu știu ce să mai zic acum”, a spus Costel Pantilimon.

Scut în fața unui tricolor: ”Să nu uităm că ne-a salvat o dată!”



Fostul portar a vorbit și despre situația lui Horațiu Moldovan. Portarul lui Real Oviedo a fost protagonistul unei erori flagrante în amicalul cu reprezentativa Canadei, disputat înaintea confruntării de la Nicosia. Cu toate acestea, fostul internațional a punctat că decizia lui Mircea Lucescu de a-l menține titular a fost corectă.



”(n.r. E o decizie bună că Lucescu nu l-a schimbat pe Moldovan după gafa împotriva Canadei?) Da. Până la urmă e decizia selecționerului. Trebuie să o respectăm. După ultimele jocuri ale lui Horațiu la echipa națională, toți am plecat încrezători că a avut evoluții foarte bune.



Să nu uităm intervenția de pe Arena Națională cu Cipru, dacă ar fi deschis ei scorul alta era soarta jocului poate!



Mi se pare devreme să aruncăm în Horațiu. Până la urmă e important că selecționerul a avut încredere în el. Avem trei portari, dacă nu chiar patru portari de mare valoare în momentul de față. Sunt de valori apropiate. Partea bună e că selecționerul are de unde să aleagă.



Nu știu dacă trebuie să discutăm continuu despre greșeala unui jucător, indiferent că e portar sau jucător de câmp. S-a întâmplat într-un amical. Cu siguranță că de acum nu o să mai facă astfel de alegeri. Și cam atât! S-a discutat foarte mult și simt că s-a mutat atenția spre el și nu cred că e cazul.



A avut un parcurs fantastic și o mare contribuție la calificarea noastră la EURO. E foarte bine că selecționerul are încredere în el. Cred că a și aseară (n.r. marți seară) a făcut o partidă bună, chiar dacă a primit trei goluri”, a mai spus Costel Pantilimon.



Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

