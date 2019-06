"Am avut emotii, recunosc!" Momente frumoase pentru Alex Chipciu inainte de SR Brasov - FCSB! Ce a spus despre performanta Romaniei U21

Alex Chipciu s-a intors pe stadionul pe care s-a facut remarcat in fotbalul romanesc.

Fost jucator la FC Brasov si FCSB, Alex Chipciu a mers la partida amicala dintre SR Brasov si FCSB de pe stadionul unde Chipciu debuta in Liga 1. Internationalul roman a fost alaturi de nepotul lui Nicolae Pescaru la mijlocul terenul pentru lovitura de start a partidei.

"Am fost emotionat pentru aici am jucat 5 ani de zile si o mare parte din ce mi se intampla acum se datoreaza acestei echipe, acestui oras. Si terenul parca e diferit fata de cum era cand jucam in Liga 1. E trist, dar sa speram ca intr-un viitor apropiat vor ajunge in Liga 1.



Lumea a venit sa vada si Steaua pentru ca altfel nu cred ca venea atat de multa lume. Dar sper sa se gaseasca un investitor care sa-si doreasca sa aduca echipa inapoi in Liga 1" a spus Alex Chipciu.

"Sper sa scoata lumea in strada si cu nationala mare"

"E incredibil! Sa fim sinceri, inainte nu ne asteptam sa o castigam o grupa cu Anglia, Franta si Croatia. Felicitari, bravo lor, au demonstrat ca sunt jucatori de mare valoare si imi doresc ca ei sa aduca rezultate si la echipa nationala mare, sa scoata lumea in strada cum au facut-o si la aceste meciuri.



Acum nu mai e o surpriza (daca ajungem in finala), am vazut meciurile cu Anglia, cu Croatia si cu Franta. Anglia era, din punctul meu de vedere, mai puternica decat Germania si baietii s-au descurcat senzational. Eu sper sa ajunga in finala si sa o si castige, au demonstrat ca au valoare impreuna cu Mirel (Radoi) cel care a demonstrat si el ca are valoare. Speram sa castige campionatul european" a mai spus Chipciu.

"E un pas inainte pentru Benzar"

"M-am intalnit cu el (Romario Benzar) mai devreme la hotel, ma bucur pentru el, Lecce e o echipa buna intr-un campionat puternic si, pentru el, profesional, e un pas inainte. Sper sa-i mearga foarte bine acolo" a incheiat Chipciu.