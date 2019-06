SR BRASOV - FCSB 20.30 LIVE VIDEO | Al doilea amical al echipei lui Bogdan Andone. Pustii FCSB-ului primesc noi sanse

Comentam impreuna toate fazele din partida SR Brasov - FCSB pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro

FCSB a avut o victorie lejera in prima partida amicala a verii, 7-0 impotriva celor de la Coltea. Al doilea meci va fi in aceasta seara impotriva celor de la SR Brasov, echipa aflata in liga a 3-a, acolo unde a terminat pe locul 7, cu 43 de puncte dupa 30 de etape.

Sezonul urmator este unul special pentru cei de la SR Brasov, implinindu-se 80 de ani de la debutul in competitiile oficiale pentru Steaua. SR Brasov este echipa infiintata in urma cu 2 ani de catre sustinatori. Initialele SR inseamna atat Steagul Rosu, denumirea purtata de echipa intre 1948 si 1979, cat si Steagul Renaste.

Partida va avea loc pe Stadionul Silviu Ploesteanu din Brasov si va fi transmisa online pe canalele de YouTube ale celor doua cluburi.

Lotul FCSB-ului pentru aceasta partida

Balgradean, Ducan - Belu, Balasa, Planic, Ardelean, Arnold, Morais, Filip, Popescu, Pintilii, Oaida, Morutan, Perianu, Nita, Roman, Dumitru, Horsia, Stoica, R Ion, Tanase, Hora

Urmatorul amical al celor de la FCSB va avea loc tot la Brasov, pe 28 iunie, impotriva celor de Viitorul. FCSB va reveni apoi in Bucuresti pentru pregatirea dublei cu Milsami Orhei din Europa League. Partida tur va avea loc la Giurgiu pe 11 iulie.