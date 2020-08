"SuperMario in casa lui Dracula!" Cum au comentat jurnalistii din Anglia si Italia zvonurile despre transferul lui Balotelli la CFR! 

Imediat dupa cucerirea titlului in Liga 1, oficialii lui CFR Cluj au anuntat transferuri importante.

Patronul clujenilor a declarat ca vrea sa faca investitii importante la echipa si chiar sa-l aduca la CFR pe Mario Balotelli.

Presa internationala a preluat rapid informatia si a comentat zvonurile legate de acest transfer.

Astfel, italienii de la Gazzetta dello Sport au scris ca SuperMario ar putea ajunge in casa lui Dracula dupa ce va deveni liber de contract.

"SuperMario… in casa lui Dracula. Poate semana cu un titlu de film absurd de genul celor realizate acum 60 de ani.

Atacantul va deveni liber odata cu retrogradarea celor de la Brescia si isi cauta o noua echipa cu care sa revina in prim-plan.

Cum nimeni din marile campionate nu se intereseaza de el, pe adresa lui vin oferte din destinatii nu chiar exotice, dar mai putin obisnuite. Mai intai a primit oferte din America de Sud de la Boca Juniors si Flamengo, iar acum si de la Cluj, unde echipa CFR viseaza la o mare lovitura, iar mutarea ar avea un impact mediatic, mai ales ca toata lumea stie de ce nazdravanii este capabil Mario", au scris italienii.

Nici englezii nu s-au tinut departe de acest subiect. Jurnalistii de la Daily Mail au notat ca fotbalistul a negociat cu antrenorul Dan Petrescu.

Desi zvonurile au ajuns in toata lumea, acest transfer pare imposibil de realizat in conditiile in care Balotelli este un sportiv cu pretentii financiare. Mai mult decat atat, el s-a remarcat prin actele de indisciplina, lucruri pe care Dan Petrescu nu le agreaza.