Incet-incet ii face toata echipa! Becali i-a fixat lui Andone trei titulari: "Ei joaca 100%". Cum vrea sa copieze modelul U21 la FCSB

Becali isi doreste o echipa a FCSB-ului tanara, cu cel putin 5 jucatori U21. Deocamdata, doar 3 au postul de titular asigurat!

FCSB ar putea evolua cu 5 sau 6 jucatori U21 in sezonul urmator al Ligii I. Pentru inceput, Becali ii transmite lui Bogdan Andone ca vrea ca trei nume sa fie introduse in primul 11. Este vorba despre Andrei Vlad, Dennis Man si Florinel Coman. "Ei o sa joace sigur! 100%", spune Becali.

Becali: "O sa avem 5-6 jucatori U21"



FCSB este una dintre echipele care nu va avea probleme din pricina noii reguli U21 impuse de FRF. Din sezonul viitor, toate echipele din Liga 1 vor trebui sa foloseasca cel putin doi fotbalisti U21 in primul 11. FCSB are 5 astfel de fotbalisti, iar din iarna il va aduce si pe Darius Olaru.

"Avem 4-5 jucatori U21 care probabil ca vor fi pe teren! E un avantaj ca noi avem mai multi, in timp ce altii ar putea avea probleme daca se accidenteaza.

Dar eu nu iau tineri pentru ca ma obliga regula, ci pentru ca ma gandesc la bani. Eu sunt omul interesului! Fotbalistii tineri aduc cei mai multi bani!

Vlad va apara sigur! Apoi ii avem pe Man si Coman! Deci 3 jucatori U21 vor fi suta la suta in teren! Si il mai avem si pe Morutan care poate intra", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Becali: "Nu ne califica Andone, ci rugaciunile mele si ale lui Tudor"



Gigi Becali spune ca FCSB se va califica in grupele Europa League daca rugaciunile sale si ale lui Alexandru Tudor vor fi ascultate.

"E obligatoriu pentru Andone sa duca echipa in Europa. Dar credeti ca o duce el? Nu o duce el! O duc eu, o duce Tudor. Facem rugaciune...ne duce Dumnezeu! Daca nu facem rugaciune...

Daca nu fac eu rugaciune curata, nu ne califica nici toti antrenorii din lume", a mai spus Becali.