"Suntem pe locul 1 datorita lui! Este ceea ce ne-a lipsit sezonul trecut!" Koljic, laudat dupa startul PERFECT de sezon! 

Sorin Cartu a comentat la Pro X evolutiile bune ale lui Koljic in acest inceput de sezon.

Presedintele Universitatii Craiova a declarat ca atacantul in varsta de 25 de ani este ceea ce le-a lipsit oltenilor in sezonul trecut.

"Koljic e ceea ce ne-a lipsit anul trecut. Toti antrenorii care au fost inainte, si Papura, si Piturca, acuzau lipsa a ceea ce avem acum, a unui atacant care fructifica, unul care da o alta nota atacului pozitional. E ceea ce ne trebuie.

Ma bucur pentru el, pentru forma lui buna si constanta, care se manifesta prin goluri care ne ajuta. Pozitia asta, primul loc in clasament, i se datoreaza lui si inspiratiei lui din fata portii", a spus Cartu la Ora exacta in sport.

"Bergodi trebuia sa se cenzureze!"



Oficialul oltenilor a comentat si declaratiile antrenorului Cristiano Bergodi, punctand ca acesta nu ar fi trebuit sa isi exprime nemultumiri la televizor.

"Ceea ce s-a intamplat in Georgia, coroborat cu meciul cu CFR din sezonul trecut, nu a cazut bine pentru nimeni. E greu, inca nu a digerat ce s-a intamplat. Nu trebuie sa fim ancorati in ceea ce s-a intamplat. Lumea mai are reticente... Noi, cei din fotbal, stim ca trebuie sa trecem peste pentru ca altfel nu mai reusim sa rezolvam ce se intampla in prezent.

Sigur, are dreptate, are o linie buna de cand a venit la echipa. Nu stiu de ce a facut aceste declaratii, nu am vorbit cu el inca. Dar nu i-a picat bine si cred ca, daca avea niste nemultumiri, nu trebuia sa si le exprime la televizor. Nu da bine. Avem 12 puncte, trebuia sa fie putin mai temperat, mai cenzurat, si sa nu vorbeasca. Daca avea ceva de reprosat, putea sa o faca in alt mod. Trebuia sa fi avut altfel de declaratii", a conchis presedintele Universitatii Craiova.