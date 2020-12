Sunt pe ultimul loc in Liga 1, dar viseaza la TITLU! Plan de milioane in Liga 1: "Poate se intampla ca in '71!" Se pregateste si un stadion nou

FC Arges si-a numit antrenori noi si l-a pus pe Jean Vladoiu manager general.

Echipa e ultima in Liga 1, dar situatia nu va tine mult timp. Asta asigura primarul din Pitesti Cristian Gentea si sponsorul Viorel Tudose. Ultimul chiar viseaza la titlu!

"La un an dupa sosirea lui Halagian s-a luat titlul aici. Poate se intampla ca in '71. S-ar putea ca istoria sa se repete. Dupa un an de la venirea lui Halagian, venea si titlul la Pitesti. Echipa trebuie sa revina unde ii e locul, in elita fotbalului romanesc. Sa nu credeti ca cineva doreste raul acestui club. Nimeni nu va gandi negativ despre aceasta echipa cat sunt eu aici", a spus Tudose.

Primarul Gentea le da si el vesti bune fanilor. La Pitesti se pregateste ridicarea unei arene moderne.

"Am fost foarte incantat sa constat ca la nivelul CNI sunt oameni care vor sa ne ajute, au legaturi cu Argesul, sunt foarte deschisi si foarte incantati de faptul ca vreau sa schimbam proiectul acestui stadion. Vreau unul nou, construit de la 0, fara pista. Nu asa cum era planul, sa aiba pista, sa se pastreze gazonul si nocturna. Vom asigura si noi o cota din bani, nu vor veni resursele numai de la CNI", a explicat Gentea.