Ar fi MUTAREA IERNII pentru Romania: Ianis poate pleca ACUM de la Viitorul! Unde a fost surprins Gica Hagi in aceasta seara: negociaza transferul?

Ianis Hagi ar putea pleca de la Viitorul in pauza de iarna.

Ianis Hagi a avut evolutii foarte bune la Viitorul de la revenirea de la Fiorentina. Tanarul mijlocas a fost decisiv si pentru nationala Under 21 si a contribuit din plin la calificarea echipei lui Radoi la Campionatul European dupa o pauza de 21 de ani.

Jocurile bune reusite de Ianis au fost remarcate si de cei de la Sevilla care insista pentru transferul romanului. In ultima perioada s-a scris intens in presa din Spania despre interesul liderului din La Liga pentru fiul "Regelui". De asemenea, in vara, belgienii au scris ca si Standard l-a vrut pe Ianis si chiar ar fi facut o oferta concreta, insa mutarea nu s-a mai realizat.

Gica Hagi este acum in tribune si asista "pe viu" la meciul dintre Standard Liege si Sevilla din Europa League. Jurnalistii belgieni speculeaza pe seama vizitei "Regelui" si anunta ca Gica Hagi va incerca sa discute cu oficialii cluburilor pentru un posibil transfer al lui Ianis.

In urma cu doar doua zile, chiar Ianis Hagi a oferit un interviu pentru site-ul oficial al Viitorului, interviu care lasa loc speculatiilor pe marginea acestui subiect. "Cu siguranta cred ca orice jucator se gandeste la un moment dat sa faca urmatorul pas. Mai sunt cinci meciuri aici. Pana la vacanta de iarna avem o serie destul de grea, trebuie sa scoatem cat mai multe puncte si sa mergem linistiti in vacanta de iarna cu gandul ca suntem matematic calificati in play-off", declara Ianis Hagi.