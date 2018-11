(P) Rednic schimba foaia inainte de meciul cu Viitorul

Dinamo s-a indepartat de zona play-off-ului dupa egalul (1-1) cu Gaz Metan Medias, de pe teren propriu, iar in etapa a 17-a se deplaseaza la Ovidiu pentru confruntarea cu Viitorul.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Mircea Rednic s-a declarat dezamagit de evolutia elevilor sai, care i-au egalat pe medieseni in ultimul minut al prelungirilor, si a anuntat ca schimba foaia: de acum incolo, Dinamo nu mai are nevoie de baieti buni, care nu sunt in stare sa faca diferenta.

"Lui Popovici o sa ii fie greu sa mai joace. Mai mult eu ce pot sa ii fac, decat sa il bag in teren sa joace? Eu nu pot sa joc in locul lui! E un baiat care se pregateste, dar trebuie sa faci diferenta, ca esti la Dinamo. Imi pare rau pentru el, ca e un baiat bun, dar nu avem nevoie de baieti buni pe aici. Esti la Dinamo, e nevoie mai mult tupeu", a spus Rednic.

Antrenorul nu are, insa, prea multe optiuni pentru inlocuirea lui Popovici pentru partida cu Viitorul, care se joaca pe 1 decembrie, de la ora 20.00.

Hagi jr., cel mai important jucator din Liga I





Aliji, fundasul stanga adus de "Puriu", s-a accidentat. Mai ramane Olteanu, care nu a impresionat nici el atunci cand a jucat. Partea stanga pare a fi punctul cel mai slab al unei defensivei, iar acolo va ataca Ianis Hagi, unul dintre cei mai determinati tineri jucatori din Liga I. Entuziasmul din teren nu este singurul atu al fiului "Regelui". Cu cinci goluri si sase pase decisive la activ, Hagi jr. a devenit jucatorul care a adus cele mai multe puncte echipei sale (14 puncte), depasindu-i pe Tucudean (11 puncte) si pe Gnohere si Salomao (cate 9 puncte).

Va fi foarte greu pentru Dinamo la Ovidiu, mai ales ca Viitorul trece printr-o perioada excelenta, cu trei victorii si un egal in ultimele patru etape. Echipa lui Hagi este la patru puncte distanta de liderul CFR Cluj. Injumatatite, sunt numai doua puncte, ceea ce inseamna ca echipa "constanteana" este, in acest moment, una dintre candidatele la titlu. Dincolo de cifre, Viitorul pare ca joaca mai bine de la meci la meci si asteapta cu incredere maxima etapele care mai sunt programate pana la finalul anului.

E nevoie de "caini rai"





Dintre Viitorul si Dinamo, echipa gazda este mai bine in închegata si are mai multe valori individuale. Tocmai de aceea, pentru a avea o sansa de a pleca de la Ovidiu cu cele trei puncte, dinamovistii trebuie sa fie cu adevarat "caini" rai, "sa muste din adversar", sa fie agresivi in sensul bun al cuvantului (spre granita sensului rau), sa fie primii la fiecare minge. Rednic nu are cum sa transforme intr-o saptamana niste fotbalisti limitati (cu unele exceptii) intr-o trupa de Messi si Ronaldo. Poate, insa, sa lucreze intens la mentalul elevilor sai. Se stie ca este un psiholog priceput. Daca ii va reusi si aceasta misiune, nu e exclus ca "alb-rosii" sa obtina o victorie cotata cu 3.55 la Unibet.ro.

Bilantul general este destul de echilibrat





Dinamo a castigat in ultimul meci jucat pe terenul Viitorului, 1-0, pe 30 iulie 2017. De asemenea, "cainii" s-au impus cu 1-0 in meciul jucat in turul sezonului regulat. Per total, echipa lui Hagi are un bilant mai bun in confruntarile directe: 6 victorii in comparatie cu cele 5 ale dinamovistilor. Alte sase partide s-au terminat la egalitate.

Daca joci la pariuri, dar nu vrei sa mizezi pe echipa castigatoare, poate fi utila observatia ca Dinamo se apara mai atent de la venirea lui Rednic. In ultimele opt meciuri de campionat ale "cainilor" s-au inscris maxim doua goluri. Iata un alt argument pentru goluri putine: terenul poate fi "greu" din cauza vremii. Vom vedea ce se va intampla!