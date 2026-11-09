Șumudică l-a văzut pe Drăguș la FCSB și a intervenit: "Se va irosi! Cei de acolo trebuie să-i interzică"

Adus cu mari așteptări la FCSB, Drăguș nu a reușit încă să aibă impactul dorit. S-a accidentat la primele minute în tricoul formației roș-albastre, a revenit, a preluat și banderola de căpitan, însă golul i-a lipsit și la eșecul cu Corvinul Huneodara, în care a fost integralist.

Marius Șumudică: "Dacă Drăguș face mai mult decât crede că poate, se va irosi"

Marius Șumudică, fost antrenor al lui Drăguș la Gaziantep, susține că atacantul nu mai trebuie lăsat de FCSB să plece din zona sa de teren pentru a-și lua mingi. Tehnicianul lui CFR Cluj a oferit un exemplu elocvent din perioada petrecută în Turcia, când la antrenamente îi delimita clar zona în care trebuie să stea.

Șumudică spune că a purtat discuții cu Drăguș pe această temă, inclusiv înainte de FCSB - Corvinul, și crede că atacantul acoperă o arie foarte mare de teren tocmai din dorința de a demonstra.

"Mie îmi place foarte mult de Denis, dar dacă face lucrurile cum trebuie să facă. Dacă el nu ascultă, iar cei care îl conduc nu își vor pune amprenta și nu îl vor folosi unde trebuie să îl folosească și să-i interzică... eu îi interziceam! Credeți-mă ce vă spun. Aveam antrenamente în care îl limitam pe o zonă și nu îl lăsam să iasă din zona aia.

Dacă nu găsești metodele necesare și acest jucător face mai mult decât crede că poate, se va irosi. Eu îl cunosc foarte bine. Cel mai bun sezon al lui din ultimii 5 ani l-a avut cu mine. Știu ce am de făcut cu el. Știu cum trebuie vorbit cu el.

Am vorbit cu el înaintea meciului. El, de fiecare dată, are încredere în ceea ce îi spun. I-am spus ceva, dar, din păcate, el vrea să demonstreze că poate. El e pe un fond bun, el vrea și încearcă să demonstreze, dar în anumite momente dă dovadă de egoism, dă dovada unei nerespectări de sarcini. Dacă el nu va înțelege că trebuie să rămână la nivelul fundașilor centrali, să nu coboare și să fie eficient, e o mare problemă. I se anulează foarte mult din calitățile pe care le are.

Eu aveam discuții interminabile cu el. Un an de zile l-am tocat la cap. Am ajuns să delimitez cu o bandă, la anumite exerciții tactice, o arie de teren de unde el să nu iasă. Când ieșea, îl puneam să facă 10 flotări. Sunt diferite metode, eu așa l-am făcut", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.