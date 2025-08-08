Gheorghiță a fost împrumutat de FCSB la ”U” Cluj pentru sezonului 2025/2026, după ce jucătorul fusese dorit și de Petrolul și UTA.

Cât ar trebui să plătească ”U” Cluj pentru Ghorghiță

Gigi Becali nu a mai fost mulțumit de prestațiile mijlocașului, astfel că l-a trimis sub formă de împrumut pentru sezonul următor.

Însă, un semn că FCSB nu vrea să renunțe atât de ușor la Gheorghiță este clauza de cumpărare definitivă pe care i-a pus-o formația bucureșteană: un milion de euro, conform digisport.ro.

Este greu de crezut că „Șepcile Roșii” vor plăti atât la finalul sezonului acesta pentru a-l transfera definitiv pe mijlocașul stânga.

Andrei Gheorghiță, transferat de FCSB în iarnă, de la Poli Iași, a avut un start absolut remarcabil la campioana României, cu gol la debut împotriva lui PAOK Salonic (2-1) în play-off-ul pentru optimile Europa League. Ulterior, extrema nu a mai avut realizări notabile.

700.000 de euro este cota mijlocașului stânga, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

