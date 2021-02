A inceput sa URLE de durere pe teren! Imagini GREU de privit: Nemec s-a accidentat! Primele informatii despre cat de grava e lovitura

Adam Nemec s-a prabusit pe gazon in minutul 76 al jocului cu Sepsi, dupa ce a trimis o minge lunga din propria jumatate de teren.

Slovacul a inceput sa urle de durere, tinandu-se de coapsa. Colegii i-au sarit in ajutor, apoi staff-ul medical a intervenit. Nemec s-a ridicat cu greu de la pamant, dupa zeci de secunde in care a parut ca nu va iesi de pe terenul inghetat decat pe targa. Atacantul de 35 de ani a facut un efort considerabil contra lui Sepsi, iar asta l-a costat. Din fericire, accidentarea nu-l va tine prea mult timp pe bara. Nemec ar putea sa revina in cel mult o saptamana.

"Se pare ca e vorba de o contractura in cazul lui, daca ar fi leziune ar inseamna cel putin doua saptamani de pauza. Cu 5 minute inainte sa se accidenteze l-am intrebat daca mai rezista, a zis ca poate sa joace. Se intampla astfel de lucruri, mai ales pe un teren atat de greu. Nu e usor pentru el, mai ales ca e un fotbalist care da tot in teren", a spus Jerry Gane la Digisport, imediat dupa joc.