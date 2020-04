STOP la transferuri de jucatori extracomunitari! "Nu mai iau niciodata! Pentru ce sa platesc taxe, sunt prost? Nu sunt prost" Becali adopta modelul lui Hagi

Patronul FCSB nu va mai transfera jucatori din afara UE.

Taxele pe care trebuie sa le plateasca Becali pentru un jucator extracomunitar sunt prea mari, iar patronul FCSB nu mai e dispus sa faca sacrificii financiare. In plus, el spune ca nu mai aduce fotbalisti in plina criza si ca va implementa modelul lui Hagi si va cauta jucatori la echipa a doua.

"Eu sa mai aduc jucatori acum? La ora asta, sa aduc jucatori? E adevarat, nu ma sperie, dar e criza acum. Fac si eu ca Hagi, aduc de la echipa a doua. Gata, nu mai risc averea familiei pe fotbal. Niciodata in viata mea nu mai iau extracomunitari. Pentru ce sa dau eu taxe, sunt prost? Nu sunt prost. Niciodata nu vei mai vedea la Becali extracomunitari. E Pele? Nu ma intereseaza", a declarat Becali, la PRO X.