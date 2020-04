Becali le-a pus un nou pret lui Coman si Man si confirma negocierile cu SUPER PUTERILE din Anglia! "Eu nu vand marfa mea fara sa stiu pretul! Acum vin aia cu miliardele si cumpara"

Patronul FCSB le-a stabilit pretul jucatorilor sai.

In plina pandemie de coronavirus, Gigi Becali spune ca nu mai cumpara jucatori, dar este foarte interesat sa vanda, iar pretul pentru fotbalistii sau nu scade. El anticipeaza ca fair-play-ul financiar va fi ridicat, iar cluburile din afara patronate de miliardari vor plati sume importante.

"Eu, la ora asta, eu nu vand marfa mea fara sa stiu pretul! La ora asta, eu nu scad pretul pentru ca e o necunoscuta aici. Ridicandu-se fair-play-ul financiar, asta e in avantajul nostru. Vin aia cu miliardele si cumpara. Messi, un miliard! Vine un print ca-i place copilului de Messi si da 2 miliarde pe el. In orice caz, am cerut pe Man 20 de milioane, dar daca mi-ar da pe Man acum 10 milioane, l-as da. Cer 15 la negociere, dar l-as da, va zic doar voua secretele mele. Te descurajeaza putin criza, nu mai ai putere la negociere. Cel mai bine e sa astepti pana in vara cand incep transferurile

Eu am dat in Anglia, zilele trecute, oferta catre doua echipe ca se poate negocia pentru 15 milioane pentru Man, iar Coman pentru 9 milioane si 60% in America", a spus Becali, la PRO X.

