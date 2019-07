Steliano Filip, dus de URGENTA la spital cu ambulanta si internat! Panica totala: ce a patit

Fundasul stanga n-a fost in lot la Supercupa Romaniei, contra lui CFR-ului. Ieri dupa-amiaza a ajuns la Spitalul Judetean Constanta.

Conform Digisport, Filip a fost internat dupa ce a fost adus cu o ambulanta de la Spitalul Militar de Urgenta din oras. Sursele medicale sustin ca a fost vorba despre un atac serios de panica pentru fotbalistul de 25 de ani. Filip ar fi in afara oricarui pericol.



Filip a acuzat probleme si in amicalul cu Cerno More Varna, de saptamana trecuta. Hagi l-a scos din teren pentru ca nu se simtea bine.



Filip a ajuns in aceasta vara la Viitorul, liber de contract dupa despartirea de Dunarea Calarasi.