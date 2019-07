IANIS, ULTIMA aparitie in tricoul Viitorului?! Surpriza totala: cum si-a facut aparitia la Supercupa

Ianis Hagi isi va hotari viitorul in urmatoarele zile. Are multe oferte dintre care sa aleaga. Cea mai recenta vine de la Spartak Moscova.

Pana sa decida unde merge, Ianis e total alaturi de Viitorul tatalui sau. La Supercupa Romaniei, Ianis a venit imbracat in tricoul echipei care l-a facut mare. Hagi Jr. a urmarit partida alaturi de mama sa si de sora lui, in aceeasi loja in care se mai aflau Gica Popescu si alti membri ai conducerii Viitorului.

La Ploiesti au venit si selectionerii Contra si Radoi, presedintele Comisiei Tehnice Stoichita, dar si Mircea Lucescu.

