Ștefan Târnovanu sare de partea lui Dinamo: „Am spus-o de mai multe ori”

Portarul celor de la FCSB s-a declarat frustrat de eroarea comisă de brigada de arbitri condusă de Szabolcs Kovacs, subliniind că greșeala poate cântări decisiv în lupta pentru titlu.

Ștefan Târnovanu, de partea rivalei Dinamo

„(n.r.- dacă a fost șocat la golul de 2-1 al Craiovei contra lui Dinamo) Păi da. A fost ofsaid, nu? Am văzut toți! E frustrant, te enervezi, e greu.

Îmi pare rău, am spus-o de mai multe ori, și după meciuri chiar, că nu e ok să fie greșeli de arbitraj. Se pierd campionate aiurea. Sunt două puncte în plus. Favorită e Universitatea Craiova acum”, a declarat Ștefan Târnovanu, la o conferință de presă pentru „Cupa Duckadam”.

Vassaras susține că VAR-ul nu putea interveni la golul lui Nsimba din Craiova - Dinamo 2-1

Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a analizat cea mai controversată fază din meciul Universitatea Craiova - Dinamo 2-1, disputată duminică seară.

În minutul 90+1, Steven Nsimba a marcat golul de 2-1, însă DInamo a reclamat vehement o poziție clară de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei cu aproximativ 40 de secunde înainte ca mingea să intre în poartă.

Foștii arbitri Marius Avram sau Cristi Balaj au transmis clar că arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, ar fi trebuit să intervină și să observe poziția de osaid în care se afla Nsimba.

La o zi după meci, Kyros Vassaras oferă un alt verdict. Președintele CCA susține că VAR-ul nu a putut interveni pentru că golul Craiovei a fost marcat într-un alt APP (n.r - attacking possession phase - punctul în care începe faza de atac).

Cu alte cuvinte, Vassaras susține că pe parcursul celor 40 de secunde dintre ofsaid și gol, Dinamo a intrat în posesie și a pierdut balonul, astfel că faza de atac a Craiovei s-a resetat, iar VAR-ul nu mai avea dreptul să intervină la ofsaid-ul lui Nsimba.

"Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR-ul nu are voie să intervină pentru nicio posibilă abatere înaintea acestui nou APP", a spus Kyros Vassaras, în analiza publicată pe site-ul FRF.

Președintele CCA îl scoate vinovat la această fază exclusiv pe Adrian Vornicu, tușierul care nu a semnalizat ofsaid.