Angajare de vis cu ocazia Mondialului: americanii plătesc o avere. Singura condiție

Alexandru Hațieganu
Cea mai căutată slujbă din America, în această vară, va fi cea prin care o persoană va primi 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială, care se va desfășura între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Fox Sports, unul dintre difuzorii competiţiei, a făcut un parteneriat cu site-ul de recrutare Indeed pentru a găsi un ''Chief World Cup Watcher'', pentru ceea ce este considerată cea mai bună slujbă din această vară. Persoana care va primi postul din partea Fox Sports va urmări toate meciurile competiţiei dintr-un cub special de sticlă în centrul Times Square, celebra piaţă din New York.

Suporterul norocos va trebui să urmărească toate minutele Cupei Mondiale pe canalul Fox One, platforma oficială de streaming a Cupei Mondiale 2026 şi să distribuie conţinut social media, transformând fiecare meci într-o petrecere live pentru miile de turişti şi navetişti care vor trece prin Time Square.

''Va fi cea mai bună slujbă de pe piaţă în această vară, dar numai pentru un singur fan frenetic, o misiune unică în viaţă'', au scris cele două companii într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Suporterii se pot înscrie pentru acest rol prin platforma Indeed, iar câştigătorul va fi anunţat pe 6 iunie în timpul transmisiei canalului Fox a meciului dintre Boston Red Sox şi New York Yankees, din Major League Baseball.

Cupă Mondială din 2026 va fi cea mai mare din istorie cu 48 de echipe la start.

