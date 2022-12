Ștefan Târnovanu este la mare căutare! Gigi Becali a confirmat o ofertă din Anglia: „Da, tată, este adevărat!” 

FCSB a învins-o categoric pe CS Mioveni, 5-1, în runda a 18-a din Superligă. Golurile lui Malcom Edjouma (26 ani), Adrian Șut (23 ani), cu o dublă, Florinel Coman (24 ani) și Eduard Radaslavescu (18 ani) au urcat gruparea roș-albastră pe locul 4, la 2 puncte în spatele Rapidului, care are un meci mai mult.

Gigi Becali nu vrea să-l vândă pe Ștefan Târnovanu

Înainte de succesul FCSB-ului, Gigi Becali (64 ani) a anunțat că a primit oferte pentru mai mulți jucători, cei mai căutați fiind Andrei Cordea (23 ani) și Malcom Edjouma (26 ani). Însă, omul de afaceri a mai primit o propunere de a-l ceda pe Ștefan Târnovanu (22 ani) la un club din Anglia. Numai că Gigi Becali nu are de gând să renunțe la portarul său prea curând.

„Da, tată! Este adevărat. Am ofertă venită și pentru Târnovanu, dar pe lânga oferta asta au întrebat și alte cluburi de el. Însă, nu vreau să îi dau drumul acum. Le-am mulțumit frumos pentru oferta făcută, dar eu vreau să îl mai țin pe Târnovanu la noi pentru doi sau maximum trei ani. Nu mă grăbesc. Nu vreau să pățesc cu el așa cum am pățit și cu Vlad. Să îl facem și pe el Messi al portarilor sau să mai vorbim de nu știu ce sume amețitoare de transfer. Târnovanu trebuie să se concentreze la ceea ce are de făcut la echipa de club. O să vină și vremea lui să plece”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Ștefan Târnovanu a adunat 45 de meciuri pentru FCSB, în care a încasat 58 de goluri și a păstrat poarta intactă în 15 partide. În acest moment, cota sa, potrivit Transfermarkt, este de 1 milion de euro.

