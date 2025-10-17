Ștefan Baiaram, aproape de un super transfer: „Pot să plătească 7 milioane de euro”

Ștefan Baiaram, aproape de un super transfer: &bdquo;Pot să plătească 7 milioane de euro&rdquo; Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ștefan Baiaram este unul dintre jucătorii români urmăriți de cluburile importante din Europa.

ioan becali, stefan baiaram, Universitatea Craiova, Superliga
Universitatea Craiova are un start solid de sezon și se află pe locul trei în Superliga, la doar un punct de liderul FC Botoșani.

Oltenii au reușit să se califice și în faza ligii din Conference League, iar această performanță se datorează și formei bune pe care o traversează Ștefan Baiaram.

Ștefan Baiaram, urmărit de cluburi importante din Europa

Ioan Becali a vorbit despre interesul arătat pentru jucătorul Universității Craiova, iar impresarul a dezvăluit că mai multe formații și-au trimis scouterii să îl vadă pe viu.

Ioan Becali a explicat că aripa dreapta ar putea pleca de la echipa lui Mihai Rotaru în schimbul unei sume imense, raportata la nivelul Superligii.

„Am adus şi au venit destui şi o să mai vină să îl vadă pe Baiaram. Top 6-7 campionate. Galatasaray este top 5, Fenerbahce este top 5? Real Sociedad este top 5? Hai să nu vorbim de top 5.

Vorbim de încă 25 de echipe care pot să plătească 7 milioane de euro. Cu Rotaru te înţelegi, dar e greu să îi mai aduci. Eu le mai spun că mai mergem la o cină, să vină să vadă România. Eu sunt imaginea firmei. Asta este”, a dezvăluit Ioan Becali, conform Fanatik.

În actualul sezon, Baiaram a bifat 18 meciuri pentru Universitatea Craiova, dintre care 7 în cupele europene, reușind șase goluri și o pasă decisivă.

Cota jucătorului de 22 de ani este de 3 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

