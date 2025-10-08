Fotbalistul de 22 de ani a început sezonul excelent, cu șase goluri în 18 meciuri, performanțe care i-au adus și convocarea la echipa națională.



Chiar dacă nu a prins niciun minut în amicalul cu Canada (0-3) și în egalul cu Cipru (2-2) din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, extrema Universității Craiova a atras atenția specialiștilor.



3 milioane de euro este noua cotă de piață a lui Ștefan Baiaram



Cota lui Baiaram a urcat de la două la trei milioane de euro, ceea ce îl transformă în cel mai valoros jucător din lotul lui Mirel Rădoi. El i-a depășit pe Alexandru Cicâldău (2,5 milioane de euro) și Vladimir Screciu (2 milioane de euro), completând astfel podiumul oltenilor, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.



Interesul pentru tânărul craiovean a fost uriaș în vară. Sorin Cârțu a confirmat că Istanbul Bașakșehir a oferit între 6 și 7 milioane de euro pentru transfer, însă negocierile s-au blocat „din cauza unor mici neînțelegeri”.



În actualul sezon, Baiaram a bifat 18 meciuri pentru Universitatea Craiova, dintre care 7 în cupele europene, reușind șase goluri și o pasă decisivă.



Universitatea Craiova ocupă locul 3 în Superliga României, cu 24 de puncte, la doar unul în spatele liderului FC Botoșani și al Rapidului. Următorul meci pentru formația lui Rădoi va fi împotriva Unirii Slobozia, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!

