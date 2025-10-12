Spania, campioana europeană en-titre, a dispus de Georgia cu 2-0 sâmbătă, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Ibericii au marcat prin Yeremy Pino (24) şi Mikel Oyarzabal (64, din lovitură liberă), dar auratat şi un penalty, prin Ferran Torres (30), apărat de portarul Giorgi Mamardashvili.

La georgieni, mijlocaşul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova a fost titular și a jucat 86 de minute.

Sofascore l-a notat pe Mekvabishvili cu 6.5, în media echipei.

MVP-ul meciului a fost fundașul dreapta al Spaniei, Pedro Porro, care a primit nota 9.1.

