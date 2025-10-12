VIDEO Ce notă a primit georgianul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova, titular în meciul cu Spania

Ce notă a primit georgianul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova, titular &icirc;n meciul cu Spania CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Georgia a pierdut onorabil în fața ibericilor în preliminariile CM 2026, scor 0-2.

TAGS:
Anzor MekvabishviliUniversitatea CraiovaGeorgiaMikel OyarzabalPedro Porro
Din articol

Spania, campioana europeană en-titre, a dispus de Georgia cu 2-0 sâmbătă, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Ibericii au marcat prin Yeremy Pino (24) şi Mikel Oyarzabal (64, din lovitură liberă), dar auratat şi un penalty, prin Ferran Torres (30), apărat de portarul Giorgi Mamardashvili.

La georgieni, mijlocaşul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova a fost titular și a jucat 86 de minute.

Sofascore l-a notat pe Mekvabishvili cu 6.5, în media echipei.

MVP-ul meciului a fost fundașul dreapta al Spaniei, Pedro Porro, care a primit nota 9.1.

Rezultatele și marcatorii din meciurile de sâmbătă din preliminariile CM 2026

Grupa E

Bulgaria - Turcia 1-6

Au marcat: Radoslav Kirilov 13, respectiv Arda Guler 11, Viktor Popov (autogol) 49, Kenan Yildiz 52, 56, Zeki Celik 65, Irfan Can Kahveci 90+3.

Spania - Georgia 2-0

Au marcat: Yeremy Pino 24, Mikel Oyarzabal 64.

Ferran Torres (Spania) a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Ghiorghi Mamardaşvili).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 3 3 0 0 11-0 9

2 Turcia 3 2 0 1 9-9 6

3 Georgia 3 1 0 2 5-5 3

4 Bulgaria 3 0 0 3 1-12 0

Grupa F

Ungaria - Armenia 2-0

Au marcat: Daniel Lukacs 56, Zsombor Gruber 90+4.

Portugalia - Irlanda 1-0

A marcat: Ruben Neves 90+1.

Cristiano Ronaldo (Portugalia) a ratat un penalty în min. 75 (a apărat Caoimhin Kelleher).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 3 3 0 0 9-2 9

2 Ungaria 3 1 1 1 6-5 4

3 Armenia 3 1 0 2 2-8 3

4 Irlanda 3 0 1 2 3-5 1

Grupa I

Norvegia - Israel 5-0

Au marcat: Anan Khalaili (autogol) 18, Erling Haaland 27, 63, 72, Idan Nachmias (autogol) 28.

Erling Haaland a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Daniel Peretz).

Estonia - Italia 1-3

Au marcat: Rauno Sappinen 76, respectiv Moise Kean 5, Mateo Retegui 38, Pio Esposito 74.

Mateo Retegui a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Karl Hein).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 5 4 0 1 15-8 12

3 Israel 6 3 0 3 15-16 9

4 Estonia 6 1 0 5 6-16 3

5 Moldova 5 0 0 5 3-25 0

Grupa K

Letonia - Andorra 2-2

Au marcat: Dmitrijs Zelenkovs 41, Vladislavs Gutkovskis 55 - penalty, respectiv Moises San Nicolas 33, Ian Oliveira 78.

Cartonaş roşu: Joel Guillen (Andorra) 90+2.

Serbia - Albania 0-1

A marcat: Rey Manaj 45+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 5 5 0 0 13-0 15

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 5 2 1 2 4-6 7

4 Letonia 6 1 2 3 4-8 5

5 Andorra 6 0 1 5 2-12 1

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cel mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor, informează Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
Rusia, exclusă de FIFA și UEFA, a jucat un amical cu o națională calificată la CM 2026!
Rusia, exclusă de FIFA și UEFA, a jucat un amical cu o națională calificată la CM 2026!
Rom&acirc;nia - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
România - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
IREAL! Noapte infernală la baza FCSB. Peste 1000 de mașini au invadat proprietatea lui Becali pentru curse ilegale
IREAL! Noapte infernală la baza FCSB. Peste 1000 de mașini au invadat proprietatea lui Becali pentru curse ilegale
Selecţionerul Serbiei a demisionat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Albania, &icirc;n preliminariile CM 2026
Selecţionerul Serbiei a demisionat după înfrângerea cu Albania, în preliminariile CM 2026
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa &icirc;n fața lui CSO Voluntari
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa în fața lui CSO Voluntari
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O țară aflată &icirc;n anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă &icirc;n exil, iar capitala e controlată de bande criminale

O țară aflată în anarhie, la un pas de calificare la CM 2026! Naționala joacă în exil, iar capitala e controlată de bande criminale

Mircea Lucescu o &icirc;nțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: &rdquo;C&acirc;nd jucam eu...&rdquo;

Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...”

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Portugalia - Irlanda 1-0! Penalty ratat de Cristiano Ronaldo | Turcia s-a distrat cu Bulgaria! Rezultatele serii din preliminariile pentru CM

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Cosmin Olăroiu, aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Meci nebun pentru fostul antrenor din Ghencea

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al Rom&acirc;niei: &bdquo;&Icirc;n special el&rdquo;

Austriacul de la RB Leipzig a numit cel mai periculos jucător al României: „În special el”



Recomandarile redactiei
IREAL! Noapte infernală la baza FCSB. Peste 1000 de mașini au invadat proprietatea lui Becali pentru curse ilegale
IREAL! Noapte infernală la baza FCSB. Peste 1000 de mașini au invadat proprietatea lui Becali pentru curse ilegale
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: Avem mari șanse
Ilie Dumitrescu a găsit rețeta calificării! Scenariul care ne duce la baraj de pe locul 2: "Avem mari șanse"
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa &icirc;n fața lui CSO Voluntari
Vittoria n-a fost de ajuns! Cu noua achiziție Vittoria Piani senzațională, Volei Alba Blaj a pierdut totuși Supercupa în fața lui CSO Voluntari
Rom&acirc;nia - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
România - Austria, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
Selecţionerul Serbiei a demisionat după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Albania, &icirc;n preliminariile CM 2026
Selecţionerul Serbiei a demisionat după înfrângerea cu Albania, în preliminariile CM 2026
Alte subiecte de interes
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii
Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist &icirc;n Georgia - Bulgaria 3-0
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!&nbsp;
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Olandezii, nervoși &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: &rdquo;Este dublu standard!&rdquo;
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
CITESTE SI
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat &icirc;n lei. &rdquo;Credem că este timpul&rdquo;

stirileprotv Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

stirileprotv Un cămătar a cerut 130.000 de euro de la o fostă victimă, drept despăgubire pentru anii de detenție. Ce a urmat

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!