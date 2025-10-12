Spania, campioana europeană en-titre, a dispus de Georgia cu 2-0 sâmbătă, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Ibericii au marcat prin Yeremy Pino (24) şi Mikel Oyarzabal (64, din lovitură liberă), dar auratat şi un penalty, prin Ferran Torres (30), apărat de portarul Giorgi Mamardashvili.
La georgieni, mijlocaşul Anzor Mekvabishvili de la Universitatea Craiova a fost titular și a jucat 86 de minute.
Sofascore l-a notat pe Mekvabishvili cu 6.5, în media echipei.
MVP-ul meciului a fost fundașul dreapta al Spaniei, Pedro Porro, care a primit nota 9.1.
Rezultatele și marcatorii din meciurile de sâmbătă din preliminariile CM 2026
Grupa E
Bulgaria - Turcia 1-6
Au marcat: Radoslav Kirilov 13, respectiv Arda Guler 11, Viktor Popov (autogol) 49, Kenan Yildiz 52, 56, Zeki Celik 65, Irfan Can Kahveci 90+3.
Spania - Georgia 2-0
Au marcat: Yeremy Pino 24, Mikel Oyarzabal 64.
Ferran Torres (Spania) a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Ghiorghi Mamardaşvili).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Spania 3 3 0 0 11-0 9
2 Turcia 3 2 0 1 9-9 6
3 Georgia 3 1 0 2 5-5 3
4 Bulgaria 3 0 0 3 1-12 0
Grupa F
Ungaria - Armenia 2-0
Au marcat: Daniel Lukacs 56, Zsombor Gruber 90+4.
Portugalia - Irlanda 1-0
A marcat: Ruben Neves 90+1.
Cristiano Ronaldo (Portugalia) a ratat un penalty în min. 75 (a apărat Caoimhin Kelleher).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Portugalia 3 3 0 0 9-2 9
2 Ungaria 3 1 1 1 6-5 4
3 Armenia 3 1 0 2 2-8 3
4 Irlanda 3 0 1 2 3-5 1
Grupa I
Norvegia - Israel 5-0
Au marcat: Anan Khalaili (autogol) 18, Erling Haaland 27, 63, 72, Idan Nachmias (autogol) 28.
Erling Haaland a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Daniel Peretz).
Estonia - Italia 1-3
Au marcat: Rauno Sappinen 76, respectiv Moise Kean 5, Mateo Retegui 38, Pio Esposito 74.
Mateo Retegui a ratat un penalty în min. 30 (a apărat Karl Hein).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18
2 Italia 5 4 0 1 15-8 12
3 Israel 6 3 0 3 15-16 9
4 Estonia 6 1 0 5 6-16 3
5 Moldova 5 0 0 5 3-25 0
Grupa K
Letonia - Andorra 2-2
Au marcat: Dmitrijs Zelenkovs 41, Vladislavs Gutkovskis 55 - penalty, respectiv Moises San Nicolas 33, Ian Oliveira 78.
Cartonaş roşu: Joel Guillen (Andorra) 90+2.
Serbia - Albania 0-1
A marcat: Rey Manaj 45+1.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Anglia 5 5 0 0 13-0 15
2 Albania 6 3 2 1 6-3 11
3 Serbia 5 2 1 2 4-6 7
4 Letonia 6 1 2 3 4-8 5
5 Andorra 6 0 1 5 2-12 1
Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cel mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor, informează Agerpres.