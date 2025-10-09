Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Serbiei şi Albaniei, care va avea loc sâmbătă (ora 21:45), pe Stadionul Dubocica din Leskovac, în Grupa K a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, potrivit site-ului UEFA, citat de Agerpres.

La acest meci, considerat de ''risc ridicat'', arbitri asistenţi vor fi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial a fost delegat Horaţiu Feşnic.

Arbitru video a fost desemnat Bastian Dankert, iar arbitru asistent video va fi Pascal Muller, ambii din Germania.

Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) şi Andorra (0). Serbia are un meci mai puţin disputat.

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren



Derby-ul din Superligă, FCSB - Universitatea Craiova, s-a încheiat 1-0 pentru campioana en-titre, după ce Istvan Kovacs a fost aproape degeaba la centru: toate deciziile importante au fost luate la VAR!

Mai exact un prim penalty acordat eronat de Kovacs și anulat de VAR, un al doilea penalty pe care Kovacs nu l-a văzut dar l-a dat VAR-ul și, în sfârșit, un al treilea penalty la fel ignorat de Kovacs și acordat în cele din urmă de VAR:

MIN. 6 PENALTY PENTRU FCSB! Faza este verificată la VAR. La centru este Istvan Kovacs. Intervenția lui Romanchuk la Bîrligea este corectă, penalty-ul este ANULAT după două minute! Costreie și Porumbel sunt arbitrii de la VAR.

MIN. 35 Posibil penalty pentru FCSB! Stoian a fost faultat în marginea careului. Se verifică faza la VAR. Este penalty la intervenția lui Screciu!

MIN. 75 Ocazie FCSB! David Miculescu își bate joc dintr-o poziție excelentă. A fost henț la Florin Ștefan? Faza se analizează la VAR.

MIN. 78 DECIZIA VAR: PENALTY PENTRU FCSB! Tănase șutează, Isenko respinge! Considerat de unii specialistul numărul 1 în Europa la penalty-uri, Florin Tănase a comis-o de data aceasta.

