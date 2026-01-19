Jucător de patru milioane de euro transferat de Dan Șucu: olandezul a început vizita medicală

CS Dinamo a anunțat oficial că actele au fost semnate, iar lucrările la noul complex sportiv vor începe în următoarele zile.



Potrivit informațiilor confirmate de PRO TV, documentele au fost predate constructorului, iar în zonă au fost deja aduse utilaje și au fost făcute primele măsurători.



Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor, stabilind data de 19 ianuarie 2026 drept moment zero al construcției.



O zi mai târziu, marți, 20 ianuarie, fanii și reprezentanții presei sunt invitați la inaugurarea simbolică a șantierului.



Ionuț Lupescu a dat toate detaliile despre noul stadion din Ștefan cel Mare



Prezent la fața locului, Ionuț Lupescu a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro despre dificultățile întâmpinate și importanța acestui moment pentru Dinamo.



Fostul mare internațional a explicat că urmează o perioadă complicată, dar necesară pentru viitorul clubului.

Mai mult, acesta a transmis și un mesaj special pentru suporteri, pe care i-a invitat să fie prezenți la startul lucrărilor.



„Doamne ajută! Sperăm cu toții, toată gruparea dinamovistă, ca de azi, de mâine să înceapă lucrările și în câțiva ani să avem un nou stadion.



Nu e vorba de mine, e vorba de cei din club care de 3-4 ani au muncit foarte mult să facă toată documentația. Faptul că au avut foarte mulți oameni care au vrut aici să facă un parc rezidențial și au reușit să se mențină și să găsim finanțare… A fost destul de complex, foarte greu, dar mă bucur că până la urmă suporterii mâine vor avea posibilitatea să vină să vadă cu ochii lor.



Și să sperăm că în 2-3 ani, cu toată nostalgia pe care o avem atunci când intri în stadion și îți apare, rațiunea ne spune că acest club, ca să poată continua la un nivel înalt, și tot acest parc sportiv va trebui să fie îmbunătățit. Ne așteaptă 2-3-4 ani foarte grei aici, dar eu sper că atunci vom fi un hub sportiv așa cum există în Europa. Cu cât îmbătrânim, amintirile rămân.



Dacă va fi și un muzeu, cu siguranță toți colegii mei și toți sportivii clubului vor dona câte ceva.



(n.r. – un mesaj pentru fani) Așteptăm acest moment de foarte mult timp, toată familia dinamovistă, mai ales cei din diaspora – primim foarte multe mesaje. Sperăm ca mâine, toată lumea cât poate, în pauza de masă, să vină pentru o jumătate de oră să participe aici, să ajutăm să dăm jos prima piatră și după aceea să fim alături de echipă. Ieri au avut un meci foarte bun și cred că sunt pe un drum foarte bun”, a spus Ionuț Lupescu pentru PRO TV și Sport.ro.



Noua arenă din „Ștefan cel Mare” va fi ridicată de un consorțiu condus de BOG’Art, alături de ACI Cluj SA, Digo & Țigănaș și UTI Construction, într-un proiect amplu care include și refacerea bazei sportive a clubului.

