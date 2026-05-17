Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României cu o victorie categorică, 5-0 cu U Cluj, duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, penultima a sezonului.

Echipa din Bănie s-a impus prin golurile marcate de David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9 și 48), Anzor Mekvabishvili (59) şi Luca Băsceanu (72).

Universitatea Craiova a reuşit eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare, după o finală cu aceeași U Cluj.

Mesajul LPF pentru Universitatea Craiova

”Felicitări, Universitatea Craiova!”, a titrat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

”Universitatea Craiova a învins Universitatea Cluj cu 5-0 și a devenit matematic campioană cu o etapă înaintea încheierii ediției 2025-2026 a SuperLigii României.

Golurile ”alb-albaștrilor” au fost marcate de David Matei, Assad Al Hamlawi (2), Anzor Mekvabishvili și Luca Băsceanu. La mijlocul acestei săptămâni, Universitatea câștigase și Cupa României, oferind astfel orașului aceeași bucurie trăită în urmă cu exact 35 de ani.

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, în numele instituției pe care o conduce, felicită jucătorii, antrenorii și conducătorii Universității Craiova pentru această performață extraordinară și le urează succes în competițiile europene intercluburi!” a fost mesajul LPF pentru noua campioană a României.