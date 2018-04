"Stateam acasa si-am vazut ca Viitorul nu mai are atacant". Telefonul care l-a relansat pe Tucudean si ce spune despre revenirea la nationala

George Tucudean a reusit sa-si relanseze cariera dupa ce a stat o perioada intr-un con de umbra. El a luat titlul cu Viitorul lui Hagi, iar acum vrea trofeul si cu CFR.

George Tucudean a mai povestit intr-un interviu acordat ProSport cum a reusit sa-si relanseze cariera. El a ajuns la Viitorul dupa ce s-a autopropus.

Acesta se pregatea sa plece in Italia, dupa aventurile la ASA Targu Mures si Pandurii, dar a vazut ca Viitorul a ramas fara varf de atac, dupa ce Nimely a fost diagnosticat cu o boala cardiovasculara.

"N-am spus pana acum nimanui. Tin minte ca eram acasa, trebuia sa semnez in Italia cu o echipa si am vazut ca Nimely are probleme cu inima, la Viitorul. Mi-am spus: <Astia nu au varf, joaca bine, pentru atacant>. Asa ca l-am sunat pe Mircea Sandu. Agentii mei sunt Mircea Sandu si Pigulea.



L-am sunat pe Mircea Sandu si l-am rugat sa vorbeasca cu domnul Hagi, sa-l intrebe daca au nevoie de varf. Hagi a spus ca da, iar a doua zi am plecat la Constanta si am semnat.

Am avut noroc, ca am prins doua saptamani de pauza, pentru ca juca nationala. M-am integrat foarte bine. In fiecare zi, tin minte, Hagi a vorbit cu mine cam 15-20 de minute, ba chiar o jumatate de ora, despre ideea lui de joc, la tabla, mi-a explicat foarte mult tactic si apoi am pus in practica pe teren", a spus Tucudean.