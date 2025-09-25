Starul decăzut al Rapidului. Fără cifre cu Gâlcă, și-a pierdut statutul în echipă și a spus "adio" naționalei

Dezamăgitor în play-off-ul sezonului trecut, în nota echipei, Petrila are în Gâlcă, un fan al fotbalului ofensiv, un aliat important în vederea recăpătării formei pierdute, dar nivelul fostului winger de la CFR Cluj a scăzut considerabil sub comanda noului antrenor din Grant. Comparația cu sezoanele trecute și cu debuturile sub Bergodi, Lennon și Șumudică scoate în evidență o versiune degradată a decarului de care fanii giuleșteni s-au îndrăgostit de la primele driblinguri. Mai slab cu Gâlcă decât cu Bergodi, Lennon și Șumudică! Unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din Superligă, Petrila a găsit drumul spre gol doar în etapa a doua, contra nou-promovatei Csikszereda, și a mai oferit o pasă decisivă în meciul cu UTA, când a trimis o centrare excelentă din corner pe care Ciobotariu a transformat-o în gol. În rest, în opt meciuri jucate sub comanda lui Constantin Gâlcă, aripa stângă a lipsit de pe tabelă, și-a creat mult mai puține ocazii în comparație cu sezoanele trecute, iar scăderea a fost observată și de către vigilenții suporteri vișinii. Puse față în față, cifrele lui Petrila cu Gâlcă antrenor arată rău față de cele pe care le avea cu foștii tehnicieni din Giulești. Sub comanda lui Bergodi, cu care a dat cel mai bun randament, Petrila reușea să adune patru goluri și cinci pase decisive în primele zece meciuri, strângea două goluri și un assist în cele șase partide jucate cu Neil Lennon și marca un gol și oferea patru pase decisive în primele zece partide cu Marius Șumudică pe bancă! Folosit în aceeași poziție, executant de faze fixe și cu postul de titular asigurat, a subperformat cu un antrenor care, pe hârtie, ar fi trebuit cel puțin să-i mențină nivelul.

Victima exploziei lui Dobre Regresul lui Petrila și pierderea influenței majore pe care o avea în jocul Rapidului se suprapun, nu întâmplător, cu perioada de grație pe care o traversează celălalt atacant lateral al lui Gâlcă, Alex Dobre. Devenit căpitan al echipei, convocat la națională și titularizat în premieră într-un meci oficial contra Ciprului, Dobre fură toate privirile, are deja cinci goluri în primele zece etape și e văzut de colegi drept omul de încredere în momentele în care echipa are nevoie de un fotbalist care să iasă la rampă și să rezolve situațiile dificile. De altfel, pozițiile celor doi în noua organigramă a echipei sunt evidențiate de modul în care Gâlcă alege să se raporteze la ei pe finalurile de meci. Ambii sunt titulari incontestabili în lipsa unor concurenți pe post de valoare apropiată, dar doar Dobre se bucură de statutul de integralist, terminând pe teren nouă dintre cele zece partide începute din primul minut și schimbat doar la pauza meciului cu U Cluj, venit după o dublă acțiune a naționalei în care jucase ambele meciuri. În paralel, Petrila a fost schimbat în cinci din opt ocazii, cel mai devreme încă din minutul 67, atât cu FC Argeș, cât și cu Metaloglobus.

Ușă închisă la națională În aprilie, când Petrila era cel mai bun pasator decisiv din Superligă și cel mai bun dintre rapidiști, patronul Victor Angelescu făcea lobby pentru cooptarea acestuia în lotul pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, dar telegrama de convocare din partea lui Mircea Lucescu nu a venit. Atunci, selecționerul a preferat variante precum Drăguș, Tănase, Ianis Hagi și Politic pentru banda stângă a atacului, iar semnalul a fost clar pentru fotbalistul venit de la CFR, rămas cu un gust amar: "În gândul meu speram că o să fiu acolo, deși știam că este greu, în ciuda faptului că atât Coman, cât și Mihăilă au lipsit. Așteptam cumva să mă cheme, însă nu este o problemă, îmi văd mai departe de treaba mea și consider că ține doar de mine să fiu acolo. Când voi merita, mă vor chema probabil. Am fost puțin demoralizat în primele zile. M-a afectat puțin, pentru că puteam să fiu chemat, am cifre cât de cât bune", spunea Petrila. Nedeschisă niciodată, ușa a rămas închisă și pentru amicalul cu Canada și oficialul cu Cipru, partidă în care, ironic, Mircea Lucescu a apelat la Alex Dobre (atacant dreapta la bază) în flancul stâng, unde l-a mai trimis pe final pe David Miculescu, folosit și el de FCSB tot în flancul drept.

