Rapid - FCSB a fost un meci plictisitor, atât în tribună cât și pe suprafața de joc. Roș-albaștrii au dominat partida prin posesie, iar pe final giuleștenii s-au trezit după golul cu călcâiul marcat de Elvir Koljic, care i-a zguduit și pe suporteri.



Fanii au făcut gălăgie neîncetat până la fluierul de final al lui Istvan Kovacs și, împinși de suporteri din spate, rapidiștii au restabilit egalitatea în minutul 90+2 tot prin Elvir Koljic, atacantul adus liber de contract de la Universitatea Craiova.



FCSB a punctat duminică seară prin Mihai Lixandru (minutul 7) și Daniel Bîrligea (minutul 61).



Dumitru Dragomir știe cine e ”de departe cel mai bun jucător” de la Rapid: ”Nu are concurent”



Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), consideră că Alex Dobre este de departe cel mai bun jucător pe care-l are în grădina sa Constantin Gâlcă, tehnicianul echipei de sub Podul ”Grant”.



”(n.r. – Cum ți s-a părut Dobre?) Este de departe cel mai bun jucător de la Rapid, nu are concurent! El și Borza sunt. El, Borza și Borza cu el sunt cei mai buni jucători de la Rapid. Sunt fotbaliști ce pot să joace și în alte campionate. Are viteză bună Dobre, lovește și cu stângul mingea”, a spus Dragomir, potrivit fanatik.

