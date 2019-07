Stanciu ramane cel mai mare transfer din istoria Ligii 1! Hagi: "Nu ne-au interesat banii! Am ales ultima varianta!"

Viitorul debuteaza in noul sezon de Liga 1 contra lui Dinamo, luni, ora 21:00.

Hagi spune ca echipa sa este pregatita pentru noua stagiune chiar daca a pierdut trei jucatori importanti. Ianis, Baluta si Vina au plecat de la Viitorul in aceasta vara.

"Suntem in fata unui nou inceput. Un nou an in care stim ca drumul va fi greu. Va trebui sa fim la fel de modesti ca pana acum. Incepem cu un meci acasa cu o rivala care are traditie. Cred ca au format un lot competitiv, jucatori care au meciuri in picioare. Jucam acasa si vrem sa castigam. Ne dorim sa incepem bine campionatul, ne asteapta o luna cu meciuri multe. Dragus, Casap si Filip se antreneaza separat, usor-usor ni se vor alatura si ei", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Hagi, transfer record doar pentru Viitorul

Gica Hagi spune ca transferul lui Ianis la Genk reprezinta un record doar pentru Viitorul. Recordul lui Stanciu, de 10 milioane de euro, ramane in picioare.

Hagi a precizat ca a ales proiectul sportiv propus de Genk in detrimentul ofertelor mult mai consistente din punct de vedere financiar.

"Ianis e cel mai scump transfer al Viitorului, din clubul nostru. Dar nu cel mai scump din Romania. E o suma buna pentru noi. A mers la o echipa buna care e in Champions League si care promoveaza jucatori. Chiar daca e cel mai bun transfer al nostru, nu ne-au interesat banii. Ne-a interesat proiectul tehnic, vom vedea daca am luat o decizie buna sau nu. Am avut oferte mari, pe bani foarte multi, oferte medii si oferte mai modeste cu proiect sportiv. Am ales ultima varianta. Nu o sa-mi dor de el pentru ca ma duc sa vad meciurile din Champions League", a mai declarat Gica Hagi.