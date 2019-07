De ce a ales Ianis Hagi transferul la Genk si nu la City! Dezvaluire incredibila a lui Gica Popescu: "A refuzat un salariu de 5 ori mai mare!"

Gica Popescu sustine ca Ianis Hagi a refuzat un salariu de 5 ori mai mare. Rusii de la Spartak erau pregatiti sa sparga banca pentru a-l lua de la Viitorul.

Ianis Hagi este noul jucator al campioanei Belgiei, Genk. El a semnat ieri un contract valabil pe 5 sezoane, pana in 2024, si s-a alaturat deja lotului formatiei. Suma de transfer este una confidentiala, insa potrivit unor surse ea se invarte in jurul sumei de 8 milioane euro. Viitorul se alege cu 5.6 milioane, iar Fiorentina cu 2.4 milioane euro.

Gica Popescu a revenit in tara: "Ianis a refuzat un salariu de 5 ori mai mare"

Gica Popescu, presedintele Viitorului, a revenit azi-noapte in tara.

"Ne bucuram ca a luat sfarsit aceasta perioada de asteptare. Ianis a hotarat, a decis sa mearga la proiectul sportiv care i-a placut cel mai mult. Ne bucuram ca Ianis a ales proiectul sportiv si nu partea financiara. Daca alegea banii, era de mult plecat.

Speram sa aiba noroc acolo. Acum depinde de el! Antrenorul il considera unul dintre jucatorii importanti ai echipei.

Este important ca va juca in grupele UEFA Champions League.



Noi vom incepe sa ne concentram doar pe ce avem de facut la club de acum incolo.

S-a vorbit foarte mult despre transferul lui Ianis, dar argumentele aduse de Ianis au fost corecte. A ales o echipa intr-un campionat de clasa medie, angrenata in Champions League.



Proiectul sportiv al cluburilor mari nu a fost de interes pentru Ianis Hagi.

Nu l-am vadut eu pe Ianis, el s-a vandut singur. S-a vandut prin evolutiile avute la Viitorul si la nationala U21. Noi nu am facut decat sa il sfatuim. Ianis a luat decizia!



Avem si alti jucatori care sunt curtati, dar vom vedea daca mai pleaca cineva.



Ianis s-a alaturat echipei in cantonament. El va fi vedeta acolo cand se va impune pe teren; eu cred ca are aceasta capacitate. Va fi un pion important in proiectul lui Genk.

Oferta financiara din Rusia a fost de 3 ori mai mare decat cea de la Genk, iar pentru Ianis era un salariu de 5 ori mai mare!

Faptul ca Genk joaca in Champions League a fost un factor foarte important.



Gica Hagi este mandru", a spus Gica Popescu la revenirea in Romania.