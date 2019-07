Gica Hagi mai are un fotbalist de 10.000.000 euro la Viitorul: "E fantastic! O sa fie noua senzatie din fotbalul romanesc". Cine e urmasul lui Ianis Hagi

Gica Hagi l-a vandut pe Ianis la Genk, campioana Belgiei, pentru o suma apropiata de 8.000.000 euro. Viitorul va ramane cu 5.600.000 euro, restul de bani urmand sa mearga la Fiorentina.

Viitorul a obtinut o suma importanta in schimbul lui Ianis Hagi. Gica Popescu spune ca aceasta putea fi si mai mare daca Hagi Jr. alegea Spartak Moscova. Rusii erau pregatiti sa il ingroape in bani: "Salariul era de 5 ori mai mare". Ianis a ales Genk pentru oportunitatea de a juca in grupele UEFA Champions League!

Dumitru Dragomir: "Hagi mai are un jucator de 10.000.000 euro"

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, spune ca transferul lui Ianis Hagi ar putea fi depasit de un alt fotbalist de la Viitorul. Nu in aceasta vara, insa in urmatoarele sezoane. Denis Dragus este favoritul fostului sef al LPF.

"Chiar daca nu a jucat la EURO, eu cred ca Dragus va ajunge sa fie vandut cu cel putin 10.000.000 euro. Daca nu chiar cu mai multi bani! Este un jucator cu niste calitati fantastice! Ascultati ce va spun: va fi noua senzatie din fotbalul romanesc!

Ianis a ales bine! Genk este o echipa la care el va juca meci de meci. Are sansa ca de acolo sa ajunga la o formatie si mai puternica", a spus Dumitru Dragomir, potrivit Telekom.