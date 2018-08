GAZ METAN - FCSB | "Impresarul lui e in tribuna!" Transferul lui Fortes se FACE! Anuntul facut de seful de la Medias

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Carlos Fortes e dorit de FCSB, insa echipa lui Dica are sanse mici sa-l deturneze pe golgheterul portughez de la Medias.

Seful clubului a dezvaluit ca Fortes e detinut in coproprietate cu Braga, iar portughezii il asteapta inapoi din iarna, daca va confirma.

"Chiar a venit impresarul lui cu domnul Zaporojanu, sunt in tribuna. Sper sa ne intelegem cu impresarul lui si sa ramana la noi pana in iarna, cand se va intoarce in Portugalia. Exclus sa plece la FCSB. Am facut o intelegere cu Braga. Daca va confirma pana in iarna, va reveni in Portugalia", a spus Marginean la Digi.

Carlos Fortes are 3 goluri in 3 meciuri in acest sezon in Liga I, dupa o perioada in care a jucat in ligile inferioare din Portugalia. La inceputul saptamanii, Gigi Becali a anuntat ca e interesta de transferul jucatorului, insa doar ca imprumut cu optiune de cumparare.