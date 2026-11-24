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După ce în stagiunea precedentă a reușit să termine pe locul secund în SuperLiga, iar în Cupa României a cedat în finală, U Cluj dorește să crească din nou nivelul.

După Nicolae Stanciu, U Cluj vrea să îl transfere pe Deian Sorescu

În acest sens, ardelenii l-au transferat pe Nicolae Stanciu. După căpitanul echipei naționale, cea mai iubită echipă din Cluj dorește mutarea unui fost jucător de la FCSB.

Potrivit Fanatik, „Șepcile Roșii” poartă tratative cu Deian Sorescu. Cu un CV impresionant, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga României.

Poli Timișoara, Dinamo și FCSB sunt formațiile din confruntarea internă la care a mai fost legitimat Deian Sorescu. Dacă mutarea se va realiza, U Cluj va avea, fără doar și poate, un cuvânt important de spus în lupta pentru titlu.

Rămâne totuși de văzut cum vor decurge negocierile. În prezent, Deian Sorescu este legitimat la Gaziantep. Deși este titular de drept la formația din Turcia, mijlocașul ar putea lua în calcul întoarcerea în SuperLiga României.