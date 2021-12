"Speram să ne salvăm de la retrogradare". Liviu Ciobotariu, discurs realist după ce Voluntari a încheiat anul pe podium

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a făcut analiza atât a partidei, cât și a întregului an, vorbind despre momentele bune, dar și cele mai puțin plăcute pe care le-a trăit.

"Am avut emoții mari astăzi, am întâlnit o echipă puternică. Trebuie să recunoaștem că am avut și puțină șansă, putea să fie 2-0 în prima repriză. Sunt mulțumit că am făcut un sezon foarte bun, începând de la salvarea de la retrogradare până la acest loc trei. Vreau să-mi felicit jucătorii, au dat dovadă de caracter, am folosit cam același 11 în mare parte. Suntem mândrii de acest lucru, am muncit, toată lumea a paricipat la acest succes.

Obiectivul nostru nu au fost primele șase locuri, ci salvarea de la retrogradare sau măcar o liniște în clasament. Acum ne dorim din ce în ce mai mult. Mai avem nevoie de 2-3 jucători să completăm puțin și să creăm puțină concurență pe posturi.", a declarat tehnicianul celor de la FC Voluntari.

Ce a mărturisit despre plecarea de la Hermannstadt



"Am plecat cu regret de acolo, nu m-a dat nimeni afară. Simțeam că nu pot să o scot la capăt, îmi pare rău că nu s-au salvat, a fost un an cu multe emoții.", a mărturisit acesta.

FC Voluntari, locul trei în Liga 1 la final de 2021



După succesul entuziasmant cu UTA Arad, FC Voluntari încheie anul pe locul trei în campionat, cu 37 de puncte după 21 de etape.

Diferența este suficient de mare pentru a rămâne pe această poziție indiferent de rezultatul pe care îl obține FC Botoșani în meciul cu Rapid.