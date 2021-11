”Suntem o echipă greu de învins”. Liviu Ciobotariu scrie istorie la Voluntari

Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Voluntari, a vorbit la finalul partidei. Acesta s-a arătat mulțumit de evoluiția elevilor săi, care au încheiat turul pe loc de play-off în Liga 1.

„Dacă mă raportez la ocaziile pe care le-am avut, și eu consider că au fost mai clare decât cele ale FCSB-ului, cred că meritam mai mult. Dar e un punct obținut pentru noi, muncit, am întâlnit o echipă foarte bună, a fost un meci foarte greu. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus.



Liviu Ciobotariu, analiza turului din Liga 1

Am avut o organizare defensivă foarte bună, am închis toate culoarele celor de la FCSB. Sunt mulțumit, am făcut un joc foarte bun. Practic este o confirmare a jocurilor bune pe care le-am făcut în momentul de față. Am terminat turul de campionat în primele șase echipe, este o performanță pentru Voluntari, ne-am dorit acest lucru. Mai sunt multe meciuri de jucat și trebuie să o luăm de la capăt.

Toți jucătorii respectă sarcinile de joc, am avut și puțină șansă, am avut și ghinion. Cel mai mult mă bucură faptul că jucăm un fotbal bun. Suntem o echipă greu de învins, solidă, puternică și asta mă bucură. În ultimele două meciuri am jucat cu cele mai bune echipe din România, asta este părerea mea. Ne-am creat situații, ăsta este un lucru pozitiv”, a spus Ciobotariu.

FCSB rămâne pe locul doi, cu 31 de puncte, la trei puncte distanță de locul trei, ocupat de Universitatea Craiova. Pe primul loc rămâne CFR Cluj, care a încheiat turul cu 39 de puncte.

Voluntariul a urcat pe locul cinci, cu 25 de puncte.

După reluarea campionatului, FCSB va juca pe teren propriu cu FC Botoșani. Ilfovenii vor juca tot acasă, cu Dinamo.