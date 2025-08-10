Specialiștii au dat verdictul: câte echipe din Superligă se vor califica în cupele europene

Specialiștii au dat verdictul: c&acirc;te echipe din Superligă se vor califica &icirc;n cupele europene Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România are șanse mari să aibă echipe în grupele cupelor europene în acest sezon.

TAGS:
FCSBCFR ClujUniversitatea Craiova
Din articol
  • Țara noastră mai are doar trei echipe rămase în cărți pentru calificarea în cupele europene, după ce Universitatea Cluj a fost eliminată de Armenia-Ararat cu scorul general de 1-2. Atât FCSB, cât și CFR Cluj sau Universitatea Craiova au toate șansele pentru a prinde faza principală din Europa League sau Conference League.

Chiar dacă misiunea celor de la CFR Cluj de a trece de Braga după 1-2 în Gruia pare destul de complicată, ardelenii ar mai avea, în cazul unei eliminări, șansa de a ajunge în grupele Conference League.

Specialiștii au dat verdictul în privința echipelor românești

În play-off-ul din a treia competiție UEFA, CFR Cluj ar putea juca împotriva învinsei din ”dubla” Brann (Norvegia) - Hacken (Suedia). Norvegienii au câștigat manșa tur cu 2-0, astfel că Hacken ar avea cele mai mari șanse de a ”retrograda” în Conference.

Universitatea Craiova este ca și calificată în play-off-ul Conference League după 3-0 în tur cu Spartak Trnava, iar FCSB este favorită pentru play-off-ul Europa League în urma rezultatului de 3-2 cu Drita.

Astfel, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, România are șanse mari să aibă două echipe în fazele principale ale cupelor europene, una în Conference League și una în Europa League.

Dacă va fi așa, atunci țara noastră ar putea trece, la acest capitol, peste Serbia, Bulgaria, sau Ungaria.

Adversar dificil pentru Universitatea Craiova în play-off-ul Conference League

Dacă se va califica, echipa lui Mirel Rădoi va juca împotriva învingătoarei din ”dubla” Viking - Istanbul Bașakșehir. Turul din Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-3, astfel că turcii au o șansă mare pentru a se califica în faza următoare a competiției.

Istanbul Bașakșehir este fostă campioană în Turcia, în sezonul 2019-2020, și are un lot cotat la 61 de milioane de euro, mult peste Universitatea Craiova sau chiar peste campioana FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO
&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Supercupa Angliei | Crystal Palace &ndash; Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
Supercupa Angliei | Crystal Palace – Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Done deal!&rdquo; Dennis Man la PSV se face! C&acirc;nd semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer
”Done deal!” Dennis Man la PSV se face! Când semnează, care este durata contractului și adevărata sumă de transfer
Din Superliga Rom&acirc;niei &icirc;n Peru! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă
Din Superliga României în Peru! Fotbalistul a fost prezentat la noua echipă
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns &icirc;n Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă
Văzut mare speranță la FCSB, a ajuns în Liga 3! Ilie Dumitrescu l-a propus la prima echipă
Supercupa Angliei | Crystal Palace &ndash; Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
Supercupa Angliei | Crystal Palace – Liverpool, de la 17:00, LIVE pe VOYO. Duel de foc pe Wembley. Echipele de start
Corvinul Hunedoara - Chindia T&acirc;rgoviște s-a &icirc;ncheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat personal: &rdquo;A &icirc;ntrerupt negocierile cu toți ceilalți!&rdquo;

Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!”

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB &icirc;naintea returului cu Drita: &rdquo;Sunt convins!&rdquo;

Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB înaintea returului cu Drita: ”Sunt convins!”

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență &icirc;ndelungată: &rdquo;Va trebui să plece la Londra!&rdquo;

Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!”

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali, apariție de șeic &icirc;n Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap

Următoarea &rdquo;țintă&rdquo; a lui FCSB?! Mihai Stoica: &rdquo;Elias mi-a spus că e foarte talentat!&rdquo;

Următoarea ”țintă” a lui FCSB?! Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că e foarte talentat!”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!