Specialiștii au dat verdictul: câte echipe din Superligă se vor califica în cupele europene

Țara noastră mai are doar trei echipe rămase în cărți pentru calificarea în cupele europene, după ce Universitatea Cluj a fost eliminată de Armenia-Ararat cu scorul general de 1-2. Atât FCSB, cât și CFR Cluj sau Universitatea Craiova au toate șansele pentru a prinde faza principală din Europa League sau Conference League.



Chiar dacă misiunea celor de la CFR Cluj de a trece de Braga după 1-2 în Gruia pare destul de complicată, ardelenii ar mai avea, în cazul unei eliminări, șansa de a ajunge în grupele Conference League.



Specialiștii au dat verdictul în privința echipelor românești



În play-off-ul din a treia competiție UEFA, CFR Cluj ar putea juca împotriva învinsei din ”dubla” Brann (Norvegia) - Hacken (Suedia). Norvegienii au câștigat manșa tur cu 2-0, astfel că Hacken ar avea cele mai mari șanse de a ”retrograda” în Conference.



Universitatea Craiova este ca și calificată în play-off-ul Conference League după 3-0 în tur cu Spartak Trnava, iar FCSB este favorită pentru play-off-ul Europa League în urma rezultatului de 3-2 cu Drita.



Astfel, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, România are șanse mari să aibă două echipe în fazele principale ale cupelor europene, una în Conference League și una în Europa League.

