Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora au marcat golurile cu care oltenii sunt aproape de play-off-ul Conference League, acolo unde vor întâlni un adversar mai dificil.



Dacă se va califica, echipa lui Mirel Rădoi va juca împotriva învingătoarei din ”dubla” Viking - Istanbul Bașakșehir. Turul din Norvegia s-a încheiat cu scorul de 1-3, astfel că turcii au o șansă mare pentru a se califica în faza următoare a competiției.



Istanbul Bașakșehir este fostă campioană în Turcia, în sezonul 2019-2020, și are un lot cotat la 61 de milioane de euro, mult peste Universitatea Craiova sau chiar peste campioana FCSB.



Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0 | Echipele de start:



Universitatea (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung Jr., Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba



Spartak (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo

Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Kratochvil, Gong, Kudlicka, Karhan, Daniel, Tomic, Sabo, Badolo

