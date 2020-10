EXCLUSIV | Geraldo Alves vorbeste despre naturalizarea lui Camora! Motivul pentru care fostul fotbalist de la FCSB ar fi refuzat sa joace pentru Romania!

Mario Camora a debutat pentru nationala Romaniei in barajul contra Islandei, iar prestatiile fotbalistului cat si decizia lui Mirel Radoi de a-l convoca, au starnit un val de reactii negative.

Geraldo Alves a evoluat in peste 150 de meciuri in Liga 1 si a evoluat mai bine de sapte ani in Romania, dar acesta spune ca nu si-ar fi dorit niciodata sa evolueze pentru Romania. Portughezul estei impotriva naturalizarilor, insa il felicita pe conationalul sau Mario Camora pentru decizia de a evolua pentru selectionata lui Radoi.

"Sunt fericit pentru Mario, el si-a indeplinit visul, orice jucator ar lupta pentru a fi la lotul national. El merita, e aici de 11 ani, a fost un fotbalist care mereu a jucat la un nivel ridicat si constant, cred ca asta e cel mai important la un aparator. A castigat multe campionate si merita sa reprezinte Romania la nivel international." "Nu as fi vrut sa joc pentru nationala Romaniei, sunt impotriva naturalizarii. Daca mi s-ar fi propus nu as fi acceptat. Jumatate din familia mea e braziliana, imi plac niste lucruri din Brazilia cum ar fi muzica, mancarea, insa ma simt mai mult portughez. Am trait acolo toata viata. Idolul meu e Ronaldo Nazario. De mic l-am vazut jucand la Barcelona si am vrut sa fiu ca el, dar nu am putut", a declarat Geraldo Alves pentru Pro X. O factiune a ultrasilor care sustin Romania, a contestat faptul ca Mario Camora a fost naturalizat, dar Geraldo Alves este de parere ca daca acesta va evolua bine la nationala, va fi uitat faptul ca el este portughez. "Subiectul naturalizarii este unul polemic, se va continua probabil. Eu cred ca daca Camora va avea rezultate in teren, lumea va uita despre faptul ca este portughez. Acum el este roman si are dreptul de a juca pentru Romania."