Mihai Rotaru a făcut la începutul anului o ofertă de 600.000 euro pentru Raul Opruț, fundașul stânga al celor de la FC Hermannstadt, potrivit Fanatik.

Sorin Cârțu, categoric: „A căzut oferta!” Jucătorul care a fost la un pas să semneze cu Universitatea Craiova

Iar președintele Universității Craiova a evidențiat faptul că sibienii au considerat că suma de transfer trimisă de olteni nu a fost suficientă pentru conducerea de la FC Hermannstadt.

„Cu Opruț a căzut. S-a făcut o ofertă. Nu s-a acceptat. A fost o negociere, vor mai mult, prea mult pentru România. Îi lăsăm să vând afară. Mai căutam, mai avem timp până în februarie. Dacă găsim acum e bine, dacă nu, avem timp”, a spus Sorin Cârțu, potrivit AS.

Raul Opruț, la Universitatea Craiova? Reacția ironică a lui Măldărășanu

„Astăzi am auzit că e ziua lui, face 25 de ani și am zis că trebuie să-l vindem repede că altfel nu mai luăm nimic pe el. Nu știu, eu ca antrenor sunt subiectiv, nu aș vrea să plece niciun jucător, acum am fost fotbalist și știu foarte bine ce înseamnă când ai o ofertă foarte bună, mintea pleacă în altă parte. Dacă ar fi să fie bine pentru club și pentru jucător, nu m-aș opune. Și în cazul lui și în cazul lui Paraschiv. Am rămâne subțiri și ar trebui să aducem ceva, dar în perioada din iarnă e foarte dificil”, a spus Măldărășanu pe 4 ianuarie.