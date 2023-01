Alexandru Ișfan a impresionat pest emăsură la argeșeni, iar Universitatea Craiova a reușit să pună mâna pe fotbalistul care în trecut a mai evoluat și la CS Mioveni și să-l aducă în Bănie.

Alexandru Ișfan a ajuns deja la inima lui Eugen Neagoe! Ce a remarcat antrenorul Universității Craiova

În clipa actuală, clubul se află în cantonament în Antalya, iar antrenorul oltenilor, Eugen Neagoe, a vorbit despre Alexandru Ișfan, evidențiind faptul că a impresionat încă din prima zi a pregătirilor.

„Pe Ișfan îl cunoșteam, mă rog, ca adversar. Îl știam foarte bine, ok, l-am urmărit încă de când juca la Mioveni, când era în Liga 2. De atunci mi-a plăcut, era un jucător interesant, cu calități bune.

Acum a ajuns și la naționala de tineret. Prin aducerea lui la noi, sper că și realizările lui vor fi și mai mari, să se vadă asta și în rezultate noastre și cred că va putea face pasul și la echipa de seniori a naționalei.

A arătat destul de bine încă din prima zi, se cunoaște cu mulți jucători de la noi, pentru că este coleg cu ei la naționala de tineret”, a spus Eugen Neagoe în cantonamentul din Antalya.

Alexandru Ișfan vrea titlul cu Universitatea Craiova

Atacantul a mărturisit că este încântat că a sosit în Bănie și că speră că la finalul sezonului să sărbătorească titlul de campion alături de colegii săi. De asemenea, Alexandru Ișfan a precizat că un factor important al acestui transfer a fost că îi știa pe majoritatea jucătorilor de la Universitatea Craiova.

„Sunt foarte bucuros că am venit la Universitatea Craiova. Referitor la cum mă simt ştiind că am fost dorit, au fost discuţii de mai mult de doi ani de zile şi acum mă bucur că într-un final s-au concretizat şi am semnat şi sunt foarte fericit. Ce m-a făcut să aleg Craiova? Sunt prieteni pe care îi am aici la echipă, suporterii minunaţi, stadionul şi multe chestii, nu le pot spune pe toate, dar sunt foarte fericit. Vreau să îmi ajut echipa cât mai mult, să marchez, iar la final, în vară, să ne bucurăm cu toţii şi să fim campioni.

Mă ştiam cu băieţii de la under 21, cu Markovic, Vladi Screciu, Cîmpanu, Baiaram, plus că Florescu e de la mine din oraş, ne ştim de mici, cu Nistor mă ştiu… O dată cu pasul făcut la Universitatea Craiova, e un obiectiv al meu să fac pasul şi la naţionala mare a României. Abia aştept să fiu pe 'Ion Oblemenco', să cântăm la finalul meciurilor alături de fani”, a declarat Alexandru Ișfan pentru conturile de social media ale oltenilor.