Universitatea Craiova, de neoprit pe piața transferurilor! Ofertă de 600.000 de euro pentru un internațional român

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a confirmat că s-a înțeles cu FC Argeș pentru transferul lui Alexandru Ișfan. 650.000 de euro ar urma să încaseze piteștenii, care își păstrează și 25% dintr-un viitor transfer al internaționalului U21.

Universitatea Craiova, ofertă pentru Raul Opruț, de la FC Hermannstadt

După Alexandru Ișfan, Universitatea Craiova a făcut o ofertă și pentru Raul Opruț (25 de ani), fundașul stânga celor de la FC Hermannstadt, care a debutat recent și la naționala de seniori a României, scrie Fanatik.

Potrivit sursei citate, oltenii au oferit suma de 600.000 de euro, iar negocierile sunt avansate. Hermannstadt ar solicita cu 200.000 de euro în plus, astfel că rămâne de văzut dacă cluburile vor ajunge la un acord în viitorul apropiat.

Opruț, care împlinește astăzi 25 de ani, joacă la FC Hermannstadt din 2019. Anterior, fundașul de bandă a evoluat exclusiv în Italia, la Chievo, Genoa sau Albissola.

Edi Iordănescu l-a convocat în premieră pe Opruț la naționala României la acțiunea din noiembre. Fotbalistul Sibiului a evoluat în meciurile cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).

Eugen Neagoe e noul antrenor al Universității Craiova și visează la titlu

Antrenorul a fost întrebat despre lupta la titlu și dacă i-a promis lui Mihai Rotaru, finanțatorul grupării din Bănie, că o va face pe Universitatea Craiova campioană. În mandatul lui Rotaru, oltenii nu au reușit să câștige niciun titlu, în ciuda sumelor de bani consistente investite de-a lungul timpului.

„Am mai vorbit cu domnul președinte și cu foștii mei colegi, am ținut mereu legătura cu ei. Am evitat să mă autopropun. Mi-aș fi dorit când nu aveam echipă să vin la meciurile Craiovei, dar am vrut sa evit anumite polemici. Am revenit acasă cu mare plăcere și sper să reușim împreună.

Nu am promis nimănui nimic, dar îmi doresc să ajungem să discutăm despre titlu. Îmi doresc să reușim, să aducem titlul în Bănie și voi da totul ca echipa să joace frumos. Avem nevoie de susținere. Îmi doresc din suflet ca suporterii să revina la stadion, să fie aproape de echipă. Când fanii vin în număr mare, echipa are o viteză în plus”, a declarat antrenorul la conferință.

Universitatea Craiova se află pe locul 5 în clasamentul Superligii României, la șapte puncte distanță de liderul Farul, având 38 de puncte, la egalitate cu FCSB și Rapid, însă cu un golaveraj inferior.