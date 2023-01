Alături de alte echipe românești, Rapidul a plecat în cantonament în Antalya, Turcia, acolo unde vor disputa trei jocuri de pregătire: Sariyer (3-2), Kecskemeti (10 ianuarie, 15:00) și Sigma Olomouc (13 ianuarie, 15:00).

Rapidul a învins cu greu o echipă din a treia ligă din Turcia în cantonamentul din Antalya. Cine sunt marcatorii giuleștenilor

În primul meci, „alb-vișinii” au reușit cu greu să treacă de Sariyer 24p, formație care se află pe locul 11 din a treia ligă din Turcia, „Lig Kirmizi” (24p), care se află la 11 puncte de „zona fierbinte” a clasamentului și la 16, de lider.

Ciobanu a deschis scorul în minutul 19, iar Gormez a restabilit egalitatea în partea a doua a meciului (minutul 52). Rapidul a revenit în avantaj grație reușitei lui Albu (minutul 69), însă același Gormez s-a impus din nou pe tabelă (minutul 72). Emmers a adus victoria pentru giuleșteni, în cele din urmă, în minutul 87.

Adi Mutu, moment de sinceritate: ”Sunt rapidist cât am fost și dinamovist”

„Eu am fost doar un an la Dinamo. Acum am aproape un an la Rapid. Practic, în momentul acesta, sunt rapidist la fel de mult pe cât am fost dinamovist. E cam egală perioada. Nu știu, nu aș putea răspunde la ce ai zis. Ce pot spune însă e că am venit cu mare dorință de a face performanță.

Am avut disponibilitatea conducerii, am condițiile necesare pentru a putea crește ca antrenor, dar și echipa ca valoare. L-am avut lângă mine pe Daniel Niculae, președintele nostru, m-a ajutat în orice dorință am avut, mi s-a oferit cam tot ce am vrut. Deci cred că suntem pe un drum bun, acum trebuie să și dăm înapoi”, a spus Adi Mutu, pentru GSP.ro.