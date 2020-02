"Smardoiul gonflabil ne-a mai amenintat ca vrea sa traiasca intr-o cutie de carton!" Reactia celor din PCH la adresa lui MM Stoica! Ce comunicat au emis acestia

Ce comunicat au emis cei din PCH.

Peluza Nord si Peluza Ros-Albastra au venit la antrenamentul celor de la FCSB, inainte de meciul cu Dinamo din aceasta seara. Galeria, in frunte cu Gheorghe Mustata le-a transmis in mod clar stelistilor ca isi doreste victoria in fata rivalilor de la Dinamo. Galeria a cantat impreuna cu fotbalistii, iar "ros-albastrii" pot fi siguri ca vor avea parte de o atmosfera fantastica si la meciul de duminica. Alaturi de ultrasi si managerul sportiv al celor de la FCSB, MM Stoica a scandat impotriva lui Dinamo.

Reactia celor de la PCH nu a intarziat sa apara, iar acestia au oferit o serie de replici taioase la adresa lui MM Stoica.

"In urma reunirii de aseara a absolventilor de la 'scoala' vietii la baza de antrenament de pe Centura, revenim cu cateva precizari importante:

1. Astazi trebuie sa umplem Inelul 3 si 'Inelul' largit al mascariciului

2. Nu aruncati cu cartoane in teren! Astia i-ar pute trezi aminitiri placute lui Alifie. Smardoiul gonflabil ne-a mai amenintat odata ca vrea sa traiasca intr-o cutie de carton.

3. Prindeti-va de umeri si nu va grabiti cand cantam hitul anului: Ale, ale, aleoo/Galeria Dinamooo..", se arata in comnicatul emis de catre cei de la PCH.