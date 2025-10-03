Vineri seară, cele două echipe dau startul celei de-a 12-a rundă din Superliga României. Cel puțin, teoretic. La Clinceni plouă cu găleata, iar terenul este îmbibat de apă.

Unirea Slobozia joacă meciurile de acasă pe stadionul din Clinceni



Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul



Sunt șanse ca meciul să fie amânat. Apa ajunge până la gleznă în unele porțiuni ale gazonului. Observatorul partidei, Irina Mirt, va face o analiză înainte de startul confruntării.



În aproape toată țara este cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori! Pe raza Bucureștiului, plouă torențial de câteva zile.

