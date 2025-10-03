FOTO Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul

Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul Superliga
Unirea Slobozia - Dinamo contează pentru etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României.

Unirea SloboziaDinamoClinceni
Vineri seară, cele două echipe dau startul celei de-a 12-a rundă din Superliga României. Cel puțin, teoretic. La Clinceni plouă cu găleata, iar terenul este îmbibat de apă.

  • Unirea Slobozia joacă meciurile de acasă pe stadionul din Clinceni

Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul

Sunt șanse ca meciul să fie amânat. Apa ajunge până la gleznă în unele porțiuni ale gazonului. Observatorul partidei, Irina Mirt, va face o analiză înainte de startul confruntării.

În aproape toată țara este cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori! Pe raza Bucureștiului, plouă torențial de câteva zile.

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start

  • Unirea Slobozia: Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, C. Toma - Coadă,, Hamdiu - Afalna, Jeno, Florescu - Said

Rezerve: R. Popa, Ibrian, Bărbuț, R. Negru, Șerbănică, A. Dragu, Vl. Pop, Deaconu, C. Rotund, Bărbuț, F. Purece, Torres, Dulcea

Antrenor: Andrei Prepeliță

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Roșca, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Cr. Mihai, Kyriakou, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

Absenți: A. Mazilu (nerefăcut), Ikoko (incert)

Antrenor: Zeljko Kopic

